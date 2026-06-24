Dalić: "Imali smo teških trenutaka, trebala nam je pobjeda i tri boda da se dignemo"

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Panamu 1:0 u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Ante Budimir u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.

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Hrvatski izbornik Zlatko Dalić komentirao je nastup Vatrenih nakon važne pobjede.

Dalić je istaknuo kako susret nije bio nimalo lagan te je pohvalio protivnika, posebno zbog brzine i opasnosti iz kontranapada.

"Bila je vrlo teška i borbena utakmica. Protivnik je vrlo brz i opasan u kontrama. U drugom poluvremenu bili smo puno bolji. Imali smo teških trenutaka, trebala nam je pobjeda i tri boda da se dignemo", rekao je Dalić.

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