Dalić dogovorio novi posao? "Zarađivat će 5 milijuna eura godišnje"

Nakon devet godina na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić više nije izbornik Vatrenih. U razdoblju koje će ostati upamćeno kao jedno od najuspješnijih u povijesti hrvatskog nogometa, reprezentaciju je doveo do srebrne i brončane medalje na svjetskim prvenstvima te trećeg mjesta u Ligi nacija.

Iako je tek nedavno napustio reprezentaciju, čini se da neće dugo biti bez angažmana. Prema pisanju više stranih medija, Dalić je vrlo blizu preuzimanja reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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Još krajem svibnja, uoči Svjetskog prvenstva, mediji iz UAE-a objavili su kako je hrvatski stručnjak jedan od glavnih kandidata za mjesto izbornika njihove reprezentacije. Tu je informaciju u četvrtak potvrdio i nogometni insajder Lorenzo Lepore, koji navodi da je upravo klupa UAE-a Dalićeva najizglednija sljedeća destinacija.

Portal 365Scores, pozivajući se na izvore bliske tamošnjem nogometnom savezu, tvrdi da je dogovor već postignut. Navode kako su pregovori uspješno završeni te da bi Dalić u narednim danima trebao otputovati u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje će potpisati ugovor i službeno preuzeti reprezentaciju.

Prema istim informacijama, hrvatski trener potpisat će četverogodišnji ugovor vrijedan pet milijuna eura po sezoni. Riječ je o iznosu koji je, prema pisanju emiratskih medija, više od tri puta veći od plaće koju je primao kao izbornik Hrvatske.

Glavni cilj koji će biti postavljen pred Dalića bit će odvesti reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata na Svjetsko prvenstvo 2030., uz ostvarivanje što boljih rezultata u azijskim i regionalnim natjecanjima.