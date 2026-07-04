Dalić bi odluku trebao objaviti do srijede, HNS već odabrao favorita za klupu Hrvatske?

Teško ispadanje Hrvatske od Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva i dalje izaziva brojne rasprave, no pred Hrvatskim nogometnim savezom sada je još važnije pitanje: tko će voditi reprezentaciju u novom ciklusu.

Ugovor Zlatka Dalića istekao je završetkom Mundijala, a kao najozbiljniji kandidati za njegova nasljednika posljednjih su se tjedana spominjali Slaven Bilić i Ivica Olić. Prema informacijama koje objavljuju Sportske novosti, Bilić je u ovom trenutku prvi izbor čelnih ljudi HNS-a.

Sportske novosti ranije su objavile da je Dalić dobio ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vrijednu pet milijuna eura po sezoni. Prema njihovim najnovijim informacijama, hrvatski izbornik tu je ponudu prihvatio još prije početka Svjetskog prvenstva, čime je otvoren prostor za promjenu na klupi reprezentacije.

U HNS-u su, navodi isti izvor, do posljednjeg trenutka željeli pričekati da Dalić sam objavi svoje planove. Savez ga je navodno pokušavao nagovoriti na ostanak, ali je istodobno počeo pripremati alternativno rješenje kako nakon prvenstva ne bi ostao bez jasnog plana.

Bilić dobio podršku reprezentativaca

Sportske novosti pišu da se o povratku Slavena Bilića već razgovaralo unutar Izvršnog odbora HNS-a, uključujući i sastanke održane nakon poraza od Portugala.

Čelnici Saveza navodno su još prije prvenstva neformalno ispitali mišljenje većine hrvatskih reprezentativaca o mogućnosti Bilićeva povratka. Prema informacijama Sportskih novosti, reakcije igrača bile su izrazito pozitivne, što je u HNS-u doživljeno kao dodatna potvrda da bi nekadašnji izbornik mogao biti najbolje rješenje za razdoblje nakon Dalića.

Bilić je hrvatsku reprezentaciju već vodio od 2006. do 2012. godine. Na klupu je stigao nakon Svjetskog prvenstva u Njemačkoj te je postupno gradio momčad čiji će pojedini članovi poslije biti dio najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa.

U Savezu navodno smatraju da Bilić ima potrebno iskustvo, autoritet i poznavanje reprezentativnog okruženja za vođenje momčadi u osjetljivom trenutku smjene generacija. Kao jedan od njegovih aduta ističe se i sposobnost komunikacije s igračima te razumijevanje domaćeg nogometnog mentaliteta.

Odluka bi mogla biti poznata vrlo brzo

Prema informacijama Sportskih novosti, određeni razgovori s Bilićem već su obavljeni, uključujući kontakte nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva. U HNS-u zasad ne žele javno govoriti o mogućoj promjeni jer bi svoju odluku prvi trebao objaviti Zlatko Dalić.

Dalićevo obraćanje očekuje se najkasnije do srijede. Potvrdi li da odlazi, imenovanje novog izbornika moglo bi uslijediti vrlo brzo.

Iako su promjene u posljednjem trenutku uvijek moguće, prema informacijama kojima raspolažu Sportske novosti trenutačno najviše izgleda za preuzimanje reprezentacije ima upravo Bilić.

Ivica Olić također ostaje važan dio dugoročnog plana HNS-a. Sportske novosti ocjenjuju da bi mjesto izbornika U-21 reprezentacije moglo biti sljedeći korak u njegovu trenerskom razvoju, dok bi seniorsku momčad mogao preuzeti u nekoj kasnijoj fazi.

Hrvatsku tako, po svemu sudeći, čeka završetak Dalićeve iznimno uspješne ere i početak novog razdoblja. Prema informacijama Sportskih novosti, prvo lice te promjene trebao bi biti Slaven Bilić.