Dalibor Ninčević posjetio štićenice i časne sestre: "Njihova dobrota svima nam može biti primjer"

Povodom blagdana svetog Rafaela arkanđela i 89. obljetnice Samostana sv. Rafaela, Dalibor Ninčević posjetio je štićenice i časne sestre koje se o njima svakodnevno brinu.

Ninčević je tim povodom na društvenim mrežama podijelio emotivnu poruku zahvale sestrama Služavkama Malog Isusa, istaknuvši njihovu predanost i nesebičnu skrb.

"Njihova dobrota svima nam može biti primjer"

„Povodom blagdana sv. Rafaela arkanđela i 89. rođendana Samostana i ove sam godine s posebnim veseljem posjetio naše drage štićenice i časne sestre”, napisao je Ninčević.

Posebno je zahvalio redovnicama na ljubavi i pažnji koju pružaju štićenicama.

„Od srca hvala časnim sestrama Služavkama Malog Isusa na nesebičnoj ljubavi i brizi koju svakodnevno pružaju našim štićenicama. Njihova dobrota svima nam može biti primjer, a naše štićenice svojim vedrim duhom unose posebnu radost u našu zajednicu”, poručio je.

Poruka zajedništva i zahvalnosti

U završnom dijelu objave Ninčević je uputio i prigodnu čestitku povodom blagdana svetog Rafaela, kojeg se štuje kao zaštitnika duševnih i tjelesnih bolesnika.

„Neka sveti Rafael, zaštitnik duševnih i tjelesnih bolesnika, uvijek bdije nad vama i neka ovaj dom i dalje bude mjesto topline i zajedništva”, zaključio je Ninčević.