U povodu obilježavanja 35. godišnjice stradanja Vukovara i Škabrnje, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević boravio je u Vukovaru, gdje je obišao najvažnija memorijalna mjesta i odao počast hrvatskim braniteljima i civilima koji su izgubili živote tijekom Domovinskog rata.

Svoje dojmove podijelio je na Facebooku, istaknuvši da je svijeće palio i molio se ne samo u vlastito ime nego i u ime svojih sugrađana koji nisu mogli osobno doći u grad heroj.

Obišao mjesta koja svjedoče o stradanju Vukovara

Tijekom boravka u Vukovaru Ninčević je posjetio vukovarsku bolnicu, Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti, Vodotoranj, Spomen dom i masovnu grobnicu na Ovčari te Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata.

Odao je počast i kod Vječnog plamena, a sudjelovao je i u Koloni sjećanja, koja svake godine okuplja građane iz svih dijelova Hrvatske.

Svako od tih mjesta podsjeća na teške dane 1991. godine, ali i na hrabrost ljudi koji su branili Vukovar.

"Ove sam godine u Vukovaru obišao sva mjesta hrabre borbe, patnje i stradanja hrvatskih branitelja i nedužnih civila", napisao je Ninčević.

„Zapalio sam svijeću i pomolio se u ime svih vas”

Posebno je istaknuo kako je tijekom obilaska memorijalnih lokacija mislio i na Solinjane koji ove godine nisu mogli doći u Vukovar.

"Na svakom od tih mjesta zapalio sam svijeću i pomolio se u ime svih vas, dragi sugrađani, koji danas niste u Vukovaru, ali ste u mislima i molitvama za sve poginule, ubijene i nestale branitelje."

Njegova objava bila je posvećena sjećanju na žrtve, ali i zahvalnosti svima koji su svojim životima pridonijeli stvaranju slobodne Hrvatske.

U Vukovaru susreo brojne Solinjane i Dalmatince

Ninčević je tijekom dvodnevnog boravka susreo brojne poznanike i sugrađane, ali i ljude koji su u Vukovar stigli iz drugih krajeva Hrvatske te inozemstva.

"Jučer i danas susreo sam u Vukovaru mnoge Solinjane, ali i brojne ljude iz cijele Dalmacije, svih krajeva Hrvatske, ali i Hrvate iz cijeloga svijeta."

Velik broj okupljenih za njega je još jedna potvrda koliko Vukovar i danas povezuje Hrvate, bez obzira na to gdje žive.

"Vukovar je ovih dana Hrvatska u malom", poručio je.

„Hrabrost – žrtva – sloboda”

Na kraju objave Ninčević je uputio poruku zahvalnosti hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Vukovara i Škabrnje.

"Neka je vječna slava i hvala svim hrvatskim braniteljima i žrtvama Vukovara i Škabrnje", napisao je.

Svoju poruku zaključio je riječima:

"Hrabrost - žrtva - sloboda."

"Nikada zaboraviti!"