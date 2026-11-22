Nakon duge i teške bolesti, u 75. godini života preminuo je Miro Podrug (1952. – 2026.), istaknuti sportski novinar, sportski djelatnik i veliki zaljubljenik u svoj rodni Solin. Vijest o njegovoj smrti objavio je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji se emotivnom porukom oprostio od čovjeka koji je desetljećima ostavljao dubok trag u sportskom i kulturnom životu grada.

Život posvećen Solinu, sportu i tradiciji

Miro Podrug bio je mnogo više od sportskog novinara. Kao kroničar solinskog sporta, sportski djelatnik i predani čuvar lokalne tradicije, svojim je radom pridonosio očuvanju uspomena na sportske uspjehe, ljude i običaje svoga grada. Za svoj dugogodišnji doprinos primio je brojna domaća i međunarodna sportska priznanja, a posebno mjesto među njima zauzima Osobna nagrada Grada Solina, koja mu je dodijeljena 2019. godine za osobit doprinos promociji solinskog sporta, očuvanju izvornih kulturnih običaja i promicanju kulturne baštine.

"Naše misto ostaje bez još jedne legende"

Gradonačelnik Dalibor Ninčević u svojoj je oproštajnoj poruci istaknuo koliko je Podrug značio Solinu. "Otišao je još jedan Solinjanin, zaljubljenik u svoj grad; sportski novinar, kroničar solinskog sporta, sportski djelatnik, čuvar solinske kulturne baštine i tradicije", napisao je Ninčević.

Posebno emotivan bio je završetak njegove objave.

"Solin ostaje bez još jednog istinskog zaljubljenika u svoj grad, naše misto ostaje bez još jedne legende, a legende nikada ne umiru", poručio je gradonačelnik. Ninčević je najavio kako će se Grad Solin, u dogovoru s obitelji, dostojno oprostiti od Mire Podruga.

"Hvala ti dragi Miro za sve šta si dao svome Solinu. Počivao u miru Božjem", zaključio je Ninčević.