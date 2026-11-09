Dalibor Kratohvil ostaje na čelu Hrvatske obrtničke komore: Evo što se sprema za tisuće hrvatskih obrtnika

Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Hrvatske obrtničke komore (HOK), održanoj 9. studenoga u Zagrebu, Dalibor Kratohvil ponovno je izabran većinom glasova za predsjednika HOK-a za mandatno razdoblje 2026. – 2030. Sjednicom je zaokružen redoviti izborni ciklus koji je započeo u udruženjima obrtnika i nastavljen u područnim obrtničkim komorama.

Kratohvil je svoj rad u komorskom sustavu započeo kao predsjednik Udruženja obrtnika Vrbovsko. Prije prvog izbora za predsjednika HOK-a u dva je mandata vodio Obrtničku komoru Primorsko-goranske županije, a u dva je mandata bio i potpredsjednik HOK-a.

„Zahvaljujem članovima Skupštine na povjerenju i kolegicama i kolegama u cijelom komorskom sustavu na svemu što smo dosad zajedno napravili. I u ovom mandatu želim biti prvi među jednakima. U našim udruženjima i područnim komorama imamo znanje i iskustvo na kojem možemo graditi. Udruženje je često prvo mjesto na koje se obrtnik obrati kad mu treba savjet ili kad neki propis otežava posao. Zato ćemo ulagati u rad udruženja i područnih komora te ih bolje povezivati. Ono što se pokazalo dobrim u jednoj sredini može pomoći obrtnicima i drugdje. Želim da svaki obrtnik može dobiti stručnu pomoć blizu mjesta gdje radi i da zna da će Komora njegove prijedloge zastupati ondje gdje se donose odluke”, rekao je Kratohvil nakon izbora.

HOK će se i u novom mandatu zalagati za jednostavnije propise i smanjenje davanja na plaće kako bi obrtnici imali više prostora za zapošljavanje i povećanje plaća. Među prioritetima su puna mirovina uz nastavak rada u obrtu te mogućnost rada nedjeljom za obiteljske trgovine u kojima rade obrtnik i članovi njegove obitelji. U proteklom mandatu HOK je s nadležnim institucijama radio na promjenama koje obrtnicima olakšavaju poslovanje i nastavak rada. Tako od početka 2026. obrtnici koji ostvare pravo na starosnu mirovinu s navršenih 65 godina mogu nastaviti voditi obrt uz isplatu polovice mirovine. Izmjenama Zakona o obrtu uređen je obiteljski obrt i olakšan nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika. Na zahtjev HOK-a prag za ulazak u sustav PDV-a podignut je na 60.000 eura, čime je manjim obrtima ostavljeno više prostora za rast.

Predsjednik Kratohvil i u novom će mandatu nastaviti pozicionirati HOK kao stručnog partnera za pripremu i provedbu europskih projekata. HOK u razdoblju od 2026. do 2029. sudjeluje u sedam projekata ukupne vrijednosti 75,96 milijuna eura, od kojih je u tri nositelj, a u četiri partner. Projekti su usmjereni na jačanje naukovanja, modernizaciju majstorskih ispita i digitalizaciju usluga, s ciljem pružanja kvalitetnije podrške obrtnicima.

U novom mandatu nastavit će razvijati strukovne susrete, koje je HOK u protekle četiri godine proširio kako bi obuhvatio više struka i tema. Susreti su prilika da obrtnici izravno iznesu s kojim se promjenama na tržištu i izazovima u poslovanju susreću. Prijedlozi koje ondje oblikuju i dalje će biti podloga za inicijative koje će se u ime HOK-a zastupati pred nadležnim institucijama.

Kako raste broj obrta i zaposlenih u obrtništvu, Kratohvil će u novom mandatu raditi na tome da stručni savjet HOK-a bude jednako dostupan obrtnicima u svim dijelovima Hrvatske. Komora će na jednom digitalnom mjestu objediniti informacije i obrasce te omogućiti jednostavniju komunikaciju. Kao predsjednik HOK-a zalagat će se i za dostupnije financiranje ulaganja u obrte te jačanje naukovanja i potpore mentorima. Modernizacija majstorskih ispita nastavit će se kroz projekt „Unaprjeđenje majstorskog zvanja”, vrijedan 3,84 milijuna eura.

Na konstituirajućoj sjednici za potpredsjednike Hrvatske obrtničke komore imenovani su Antun Trojnar, Joso Smolić, Igor Šoković, Robert Momić i Tomislav Ivandija. Uz predsjednike područnih obrtničkih komora, u Upravni odbor HOK-a imenovani su Ivica Zbašnik, Marko Cesar i Emilijo Bajlo. U Nadzorni odbor HOK-a imenovani su Iva Čogelja Juras, Ivan Leščić, Karmen Gašparini, Gordana Štifter Draščić i Dražen Zovko.