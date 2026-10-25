„Dajmo im šansu“ nastavlja se na Gripama: Nova radionica za djecu 31. listopada

ANA – udruga za pomoć djeci i obiteljima nastavlja s programom „Dajmo im šansu“ u Splitu. Nova radionica održat će se u subotu, 31. listopada 2026. godine, od 10:00 do 12:00 sati, u prostoru Gradskog kotara Gripe, Matice hrvatske 16, Split.

Voditeljica aktivnosti bit će Antonija Bešlić, koja će s djecom provesti radionicu kroz priču, razgovor o pročitanome i zajedničke igre prilagođene dječjoj dobi.

Druženje i učenje u opuštenoj atmosferi

Radionica je zamišljena kao prostor u kojem se djeca mogu družiti, razgovarati, slušati priču i kroz igru razvijati pažnju, komunikaciju, suradnju i sigurnost u vlastito izražavanje.

Poseban dio aktivnosti ponovno će biti namijenjen djeci kojoj je potrebna dodatna pomoć u razumijevanju školskog gradiva.

Djeca mogu ponijeti bilježnicu, knjigu, zadatak ili dio gradiva koji im nije jasan, a Antonija Bešlić će s njima individualno proći ono što ne razumiju i pokušati im gradivo objasniti na jednostavniji i njima prilagođen način.

Melani Duga: „Važno je da dijete zna da smije pitati“

Melani Duga, ovlaštena osoba Udruge ANA, ističe kako je cilj programa pružiti djeci podršku bez pritiska i straha od pogreške.

„Želimo da djeca znaju da je potpuno u redu nešto ne razumjeti i da uvijek smiju pitati. Ponekad je djetetu potrebno samo još jedno objašnjenje, malo više vremena i netko tko će mu pristupiti strpljivo. Zato kroz ‘Dajmo im šansu’ povezujemo druženje, igru i konkretnu pomoć u učenju“, poručila je Melani Duga.

Zahvala Splitsko-dalmatinskoj županiji

Program „Dajmo im šansu“ provodi se uz podršku Splitsko-dalmatinske županije.

Udruga ANA posebno zahvaljuje Splitsko-dalmatinskoj županiji na podršci koja omogućuje nastavak aktivnosti za djecu i obitelji na području Splita.

„Zahvaljujemo Splitsko-dalmatinskoj županiji što kontinuirano prepoznaje važnost ulaganja u djecu i podržava program kroz koji možemo biti dostupni djeci onda kada im je dodatna pomoć najpotrebnija“, dodala je Melani Duga.

Informacije o radionici

Datum: 31.10.2026.

Vrijeme: 10:00 – 12:00 sati

Mjesto: Gradski kotar Gripe, Matice hrvatske 16, Split

Voditeljica: Antonija Bešlić

Program: „Dajmo im šansu“

Organizator: ANA – udruga za pomoć djeci i obiteljima

Program „Dajmo im šansu“ provodi se uz podršku Splitsko-dalmatinske županije.