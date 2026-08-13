Dabro: "U zlo treba pucati, sa zlom nema razgovora"

Bivši ministar i saborski zastupnik Josip Dabro oštro je reagirao na slučaj Pakistanca osumnjičenog da je u kući kod Zagreba zatočio i silovao državljanku Nepala. Poručio je da Hrvatska mora znatno strože postupati prema ilegalnim migrantima koji čine kaznena djela te zagovara upotrebu sile pri zaštiti državne granice.

"U zlo treba pucati"

U priopćenju naslovljenom "Načelo državne preventive prema ilegalnim migrantima: Sa zlom nema razgovora, u zlo treba pucati!" Dabro je zatražio strožu zaštitu granice, uključujući upotrebu sile, te mogućnost privremene suspenzije prava na traženje azila. Osvrnuo se na slučaj Mohamada Sh., za kojeg tvrdi da se godinama kreće Hrvatskom i drugim europskim državama, čini teška kaznena djela te nakon policijskih i sudskih postupaka ponovno traži azil kako bi izbjegao protjerivanje.

"To čemu svjedočimo u ovom slučaju je javna demonstracija nemoći i paralize državnih poredaka, istovremeno poziv svima u svijetu da dođu i mirno nekažnjivo ispunjavaju svoje najperverznije nagone i želje", poručio je Dabro.

"Dođite, radite što god hoćete"

Tvrdi da postojeći europski sustav potencijalnim počiniteljima šalje poruku da za svoja djela neće odgovarati.

"Dođite, radite što god hoćete, nitko vam ne može ništa, a uz to ćete imati besplatan smještaj, hranu, džeparac za kondome, eventualno noževe ili čak i vatreno oružje", napisao je. Kritizirao je političke rasprave o ljudskim pravima, europskom pravnom poretku i mogućem angažmanu vojske na granicama, a kao pozitivan primjer istaknuo je politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Slučaj je povezao i s ranijim napadima na policajce, premlaćivanjima, ubojstvima i masovnim tučnjavama u Zagrebu i drugim europskim gradovima, tvrdeći da "sve ozbiljnija nesigurnost postaje legalna europska stečevina".

Zagovara upotrebu sile na granici

Dabro smatra da sigurnost stanovništva treba prvenstveno braniti na državnim granicama. "Sigurnost svoga naroda se primarno brani na granicama, svim sredstvima i pucanjem ako i kad treba", napisao je.

Tvrdi i da međunarodne norme ne smiju ograničavati državu ako ona procijeni da je ugrožena njezina nacionalna sigurnost. "Ni jedna međunarodna norma ne može pravno suspendirati suvereno i isključivo pravo države da svim raspoloživim sredstvima štiti svoju nacionalnu sigurnost", poručio je.

Dabro smatra da država mora djelovati bez, kako kaže, "lažnih pravnih labirinata" te takvu politiku javno promovirati kako bi odvratila ljude koji namjeravaju ilegalno prijeći granicu i činiti kaznena djela. "Svi koji imaju moralni prigovor na ovakve državne politike, umjesto retoričkih nadmudrivanja - preuzmite ilegalne migrante, vodite ih kući, hranite i njegujte, dijelite s njima svoju sigurnost, blagostanje i dom, prestanite dijeliti tuđe", napisao je.

"Mora znati da ga čeka progon ili smrt"

Kao jednu od mogućih mjera naveo je i privremenu suspenziju prava ilegalnim migrantima na podnošenje zahtjeva za azil. Smatra da bi jasna poruka o posljedicama ilegalnog prelaska granice imala snažan odvraćajući učinak. "Tko planira ući nezakonito u Hrvatsku i raditi nered u zemlji, mora znati da ga čeka progon ili smrt, a ne zaštita i nadpravo", poručio je.

"Budimo država, a ne humanitarni zbjeg svjetskom zlu", zaključio je Dabro.