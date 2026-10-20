Dabro u Saboru stao u obranu Torcide: "Prestanimo se zgražati nad Hitlerom, a veličati Tita"

Nakon događaja u Splitu, koji su izazvali brojne osude zbog spornih uzvika i pjesama dijela navijača Torcide, Josip Dabro u Hrvatskom saboru iznio je niz političkih i povijesnih ocjena, ustvrdivši da se hrvatskom narodu pokušava nametnuti kolektivna odgovornost.

Svoj govor započeo je podsjećanjem na riječi Nikole Štedula, koji je prilikom primanja državnog odlikovanja poručio da se ne osjeća žrtvom, nego pobjednikom koji pripada pobjedničkom hrvatskom narodu. "Jesmo li mi danas istinski sljedbenici te poruke? Gdje nam je nestao pobjednički duh prvoga hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana?", upitao je Dabro.

"Kada su u povijesti i koga ubile pjesme?"

Govoreći o događajima u Splitu, Dabro je ustvrdio da su reakcije na ponašanje dijela Torcide pretjerane te da se, prema njegovu mišljenju, zbog spornih pjesama i uzvika neopravdano stigmatizira hrvatska mladost. "Mi danas, nakon događaja u Splitu, sotoniziramo Torcidu zbog ružnih uzvika i pjesama te to proglašavamo najtežom prijetnjom našoj državi i našem međunarodnom ugledu. Kada su u povijesti i koga ubile pjesme? Kada su se i najružnije pjesme mogle izjednačiti s masovnim pokoljima? Kome se mi to dokazujemo?", poručio je.

Nastavio je usporedbom današnjih političkih rasprava s okolnostima u kojima je Hrvatska izborila neovisnost.

"Jesmo li svoju slobodu i opstanak 1991. godine obranili pišući pisma ubojicama i agresorima, uvjeravajući ih da smo dobri, ili smo pobijedili zato što smo pokazali da smo snažni i nepobjedivi?", upitao je. Dabro je pritom ustvrdio da se Hrvatska i danas suočava s optužbama kakve su joj, prema njegovim riječima, bile upućivane tijekom Domovinskog rata.

Dabro osporio antifašizam kao temelj hrvatske državnosti

U nastavku saborskog govora Dabro se osvrnuo na povijesne temelje moderne hrvatske države, iznoseći vlastito tumačenje odnosa prema antifašizmu i jugoslavenskom komunističkom sustavu. "Pitamo li se zašto prihvaćamo, kako ja smatram, laž da je današnja hrvatska država uspostavljena na antifašizmu te da je javni ples sljedbenika ideologija koje su nanosile zlo hrvatskom narodu vrhunac demokracije i europejstva?", rekao je Dabro.

Takva polazišta, prema njegovu uvjerenju, predstavljaju negaciju temelja hrvatske državnosti i slobode. Ustvrdio je i da se nakon događaja u Splitu pokušava nametnuti povijesna odgovornost cijelom hrvatskom narodu, dok se istodobno, smatra, zanemaruju zločini počinjeni tijekom jugoslavenskog komunističkog režima.

"Prestanimo biti licemjerni i zgražati se nad Hitlerom, a veličati Tita!"

Jedan od najupečatljivijih dijelova Dabrina govora odnosio se na usporedbu Josipa Broza Tita i Adolfa Hitlera.

Dabro je pritom spomenuo i izložbu u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, na kojoj su, prema njegovim riječima, bile predstavljene fotografije Anne Frank i Aleksandre Zec kao žrtava totalitarnih režima. Upitao je zašto uz njih nisu bile predstavljene i žrtve Hude jame, djeca stradala u Slavonskom Brodu te žrtve Križančeva Sela u Bosni i Hercegovini.

"A morale su biti, jer su i to hrvatske žrtve zločinačkih politika i režima", ustvrdio je. Potom je iznio oštru poruku o odnosu prema totalitarnim režimima.

"Prestanimo biti licemjerni i zgražati se nad Hitlerom, a veličati Tita!", poručio je Dabro. "Tita smatram odgovornim za smrt stotina tisuća nenaoružanih Hrvata. Za mene je Tito zločinac kao i Hitler, samo s manjim globalnim razmjerima zločina jer nije raspolagao jednakom moći", izjavio je saborski zastupnik, iznoseći vlastitu povijesnu ocjenu. Podsjetio je i na djecu stradalu u Domovinskom ratu, navodeći brojku od 402 poginule djece.

Najavio referendum za 19. svibnja 2027. godine

Na kraju govora Dabro je iznio i konkretan politički prijedlog koji namjerava uputiti HDZ-u i ostalim partnerima u vladajućoj koaliciji. Najavio je inicijativu za kriminalizaciju jugoslavenskog komunizma, fašizma i nacizma, ali i onoga što je nazvao velikosrpskom i bošnjačkom neprijateljskom politikom te simbolike povezanih režima. "Zato ću predložiti, iako to danas nisam namjeravao iznositi, da pred HDZ i vladajuću koaliciju izađemo s prijedlogom kriminalizacije jugoslavenskog komunizma, fašizma i nacizma, kao i velikosrpske i bošnjačke neprijateljske politike te simbolike svih tih režima", rekao je.

Dabro je otišao i korak dalje, najavivši da će predložiti raspisivanje referenduma.

"Predložit ću da Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade, raspiše referendum za 19. svibnja 2027. godine. Time bi se Hrvatska, simbolično, 36 godina poslije vratila svojim počecima i ponovno se opredijelila za slobodu", poručio je.

Prema njegovu mišljenju, građani bi na referendumu trebali dobiti priliku izjasniti se o pitanjima koja i dalje izazivaju duboke političke i društvene podjele. "Ustav Republike Hrvatske propisuje da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Vrijeme je da upravo narod izrazi svoju volju i da jednom zauvijek demokratski zaključimo ovo pitanje. Da ne kažem – zaključamo. Idemo pitati hrvatski narod što o tome misli!", zaključio je Josip Dabro.