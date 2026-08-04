Dabro predlaže veliku promjenu obilježavanja Oluje: Dva neradna dana, novi naziv blagdana i slavoluk pobjede

Dan uoči proslave Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Josip Dabro, bivši ministar i glavni tajnik, a danas (samo) saborski zastupnik Domovinskog pokreta, novinarima je u ranu zoru poslao priopćenje kojim traži potpunu transformaciju službene proslave pobjede u Domovinskom ratu.

- Ovim povodom želim obavijestiti hrvatsku javnost da ću službeno predložiti sljedeće - javno se obvezuje Dabro u svom proglasu kojim, među ostalim, traži da se sam praznik preimenuje, da pobjedu u ratu ubuduće umjesto jednim slavimo dvama neradnim danima te izgradnju golemog slavoluka na jednoj od glavnih zagrebačkih prometnih arterija!

- Predložit ću da se u okviru službenog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja naglasak stavi na naziv "Dan hrvatske pobjede" kao središnji slogan i naziv državne proslave te da se obilježavanje službeno proširi na 4. i 5. kolovoza. U svrhu ostvarivanja toga cilja, po potrebi, predložit ću pokretanje odgovarajućih izmjena zakonskog okvira. Time bi se dodatno istaknulo povijesno značenje hrvatske pobjede u Domovinskom ratu - poručuje Dabro, piše Jutarnji list.

Osim dvodnevnog državnog praznika, predlaže i uvođenje jednoga novog spomendana.

- Predložit ću da se 8. kolovoza, kad su predajom kordunskog korpusa srpske okupatorske vojske generalu Petru Stipetiću i HV-u praktično završene vojne operacije, proglasi Spomendanom HVO-a i na najvišoj nacionalnoj i državnoj razini obilježi jedinstvo oslobodilačke borbe hrvatskoga naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Danas, trideset i jednu godinu nakon rata, svjedočimo nastojanjima razbijanja jedinstva hrvatske nacije, pa je uzdizanje ratnih postrojbi HVO-a na najvišu razinu hrvatskoga državnog i nacionalnog značaja povijesno važna poruka - kaže.

Najveće obećanje saborskog zastupnika Domovinskog pokreta odnosi se ipak na izgradnju slavoluka, piše Jutarnji list.

Ali ne bilo kakvog, već "Hrvatskog slavoluka pobjede" u glavnom gradu!

- (Treba) donijeti odluku o izgradnji Hrvatskog slavoluka pobjede u Zagrebu na nekom od glavnih i simboličnih prometnih prospekata na ulazu u grad, koji bi vječno svjedočio hrvatskim generacijama, ali i svijetu o povijesnoj odlučnosti hrvatskog naroda, državnog vodstva na čelu s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom i o junaštvu hrvatskih ratnika u Hrvatskoj i BiH od 1991. do 1995. godine, sa zabilježbom o svim slavnim epopejama hrvatskog naroda i simbolima tih epoha i događaja - poručio je Dabro.

U svom je priopćenju naveo i kako će predložiti da za Dan pobjede svi veleposlanici država akreditirani u Republici Hrvatskoj obvezno nazoče državnoj proslavi, a ne kao dosad, da se zbog razine organizacije rijetki među njima odazivaju po vlastitoj, neobvezujućoj prosudbi.

- Ne mogu se teško kompromitirani povijesni događaji, kao mit o Jasenovcu, po razini organizacije i odavanja počasti od strane akreditiranih veleposlanika stavljati ispred Dana hrvatske pobjede u slobodnoj Hrvatskoj, obranjenoj oslobodilačkim Domovinskim ratom - poručio je Dabro, piše Jutarnji list.