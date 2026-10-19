Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, komentirao je reakcije na fašističke povike u Torcidinom korteu ulicama Splita prije utakmice Hajduka i Ajaxa, koji su zgrozili svijet te 10 godina vladavine premijera Andreja Plenkovića

Odgovarajući na pitanje Hrvoja Krešića zašto je danas u Hrvatskoj neprihvatljivo vikati "Ubij Židova", ali ne i "Ubij Srbina", Milorad Pupovac je istaknuo da bi univerzalni stav i starozavjetni nauk da se ne smije ubijati trebao vrijediti u svim slučajevima, bez obzira o kome se radi, ali da su presudni odnos snaga i političke moći u svijetu te predrasude.

"Židovi su povijesni simbol proganjanja i stradanja. Presudan je odnos snaga, odnos političke moći u svijetu i predrasude koje postoje prema nekima, kao što postoje prema Srbima. Mi živimo u tome da nam je, na našu svehrvatsku nesreću dopušteno da vičemo ubij Srbina, kao što je negdje drugdje preko granice dozvoljeno vikati 'ubij Hrvata' ili nekog trećeg. To je naša tragedija - to dopuštenje koje nas zapravo drži u nesposobnosti da živimo u skladu s najboljim vrijednostima koje si je čovječanstvo postavilo, a koje ima definirano svako društvo", rekao je Pupovac i dodao kako je sreća što još uvijek postoji odnos snaga u svijetu i da se u tom odnosu snaga ljudi sjećaju kakvo su ljudsko progonstvo doživljavali Židovi zato jer su bili manjina.

"To nema veze s Ajaxom"

Osvrćući se na fašističke poklike u Torcidinom korteu i pokušaje opravdanja takvog ponašanja pozivanjem na navijačku supkulturu, predsjednik SDSS-a je naglasio kako se nisu zaustavili na navijanju protiv Ajaxovih navijača nego su veličali Adolfa Hitlera, vrijeđali Annu Frank, pjevali pjesme poput "Visoke peći"

"Problem je što nisu navijali samo protiv 'Superjoden' navijača Ajaxa. Jer da su ostali samo na 'gazi Židove' misleći na navijače Ajaxa, možda bi se i moglo pravdati. Ali kad su počeli veličati ustani Adolfe, kad se pjevaju pjesme poput Visoke peći u kojoj se loži tri reda koksa pa tri ili četiri reda Židova, to nema nikakve veze s Ajaxom, kao ni izvikivanje da je Anna Frank bila židovska kurva. To je vrijeđanje Židova i to je i našim zakonima zabranjeno", istaknuo je Pupovac.

Na pitanje zašto izostaje ovako snažna reakcija politike i društva kad se izvikuje "Ubij Srbina", odgovorio je kako se u našoj političkoj povijesti nismo htjeli zamjeriti Židovima, piše N1.

"Čak i naši današnji desničari jure u Jeruzalem kako bi pokazali da nisu antisemiti, a kod kuće prakticiraju sve elemente iskonskog antisemitizma. To čine radi političke profitabilnosti, ali i zbog istinskog opredjeljenja. Većina ljudi zna da je u svjetskoj politici nakon Holokausta nezamislivo da se slavi one koji su zamislili i proveli Holokaust nad šest milijuna Židova u Europi i da je nezamislivo da se vrijeđa spomen na žrtvu i slavi mehanizme kakvo je spaljivanje u pećima. To još uvijek živi i toga se plaše i prema tome i imaju neki obzir neki ljudi u našoj politici, ali oko onog što se događa sa Srbima, nažalost, takav obzir nemaju. Jer da imaju oglasili bi se isto popodne kad je Torcida u korteu marširala ulicama Knina nakon službenog obilježavanja Oluje, pjevajući 'Oj Hrvatska mati, Srbe ćemo klati'", rekao je.

Ideologije ustaštva i nacizma u Torcidinim redovima

"Nekolicina je tada uhapšena, a politika je šutjela. Mi na takve stvari više ni ne reagiramo. Bilo je pitanje vremena kad će taj obruč s bačve popustiti i pasti pa više neće ići samo prema Srbima nego i Židovima i Hrvatima. To je jedna vrsta militarizma, nasilnih ekstremnih ideologija. Koje su to ideologije mogli smo čuti u Kninu ove godine nakon obilježavanja Oluje, a to su ideologije ustaštva. Mogli smo čuti i u Splitu u petak ono što je ideologija nacizma", upozorio je Pupovac.

Na pitanje Hrvoja Krešića zašto nije izašao iz vladajuće koalicije kad je uveden pojam dvostrukih konotacija za ustaški pozdrav "Za dom spremni", čelnik srpske manjine u Hrvatskoj, odgovorio je kako je to bilo na početku njihove tadašnje vladajuće koalicije i da se tada "činilo da oni koji su preuzeli vođenje HDZ-a i vlade nisu do kraja kontrolirali sve mehanizme".

O "dvostrukoj konotaciji"

"Tako nam se tada činilo. Da smo imali drugačiji osjećaj, naš postupak je mogao biti drugačiji, ali taj osjećaj nije bio tada takav i tražio se kompromis. Micanje ploče iz Jasenovca u slavonski Trokut bio je takav kompromis. Svima nam je bilo jasno da dvostruka konotacija, u najmanju ruku, nije sretno rješenje, bez obzira koliko je bio uzak prostor u kojem se dozvoljavalo 'Za dom spremi'. Ali onda se taj prostor proširio i to je dospjelo u Sabor, zatim na ulice pa je legalizirano po koncertima i dospjeli smo u situaciju da zapravo imamo nekontrolirano tumačenje na sudovima kad je posrijedi ta dvostruka konotacija. Trebao je biti tada donesen i zakon, ali nije donesen, a sudovi su se odlučili da oni propisuju zakon i koriste dokument radne grupe za presude, a to nisu smjeli", ocijenio je Pupovac.

Govoreći, u tom kontekstu, o 10 godina vladavine premijera Plenkovića, nekadašnji koalicijski partner kazao je da "još ne postoji dovoljna svijest tamo gdje bi trebala postojati da taj trend nije samo povremeni incident nego da nažalost zauzima što je moguće veći prostor i da u pojedinim sredinama ljudi imaju veći strah od pripadnika tih grupa i formacija".

"Dio ljudi koji pripadaju navijačkom plemenu Torcide su zapravo oni koji to pleme koriste kako bi prakticirali i nametali militantni tip držanja i ponašanja, isključive, netolerantne i desne ideologije. Nameću ih kao mjeru političkog držanja i ponašanja. Tko to ne vidi? Ne znam vide li to premijer i članovi vlade, ali tko to ne vidi ima vrlo ozbiljan previd činjenica", naglasio je.

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