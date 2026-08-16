Da, stiže fronta sutra navečer. Ne, neće svugdje biti pljuskova i grmljavine. Evo što nas očekuje

Cijeli dosadašnji kolovoz, uz tek manje iznimke, obilježava stabilno i iznimno vruće vrijeme. Koliko je aktualni toplinski val izražen najbolje potvrđuju novi apsolutni temperaturni rekordi zabilježeni tijekom proteklog tjedna.

Na postaji DHMZ-a Split Marjan 12. kolovoza izmjereno je 40,2 °C, čime je srušen dosadašnji apsolutni rekord od 39,5 °C, postavljen krajem lipnja. Istoga dana rekordne vrijednosti zabilježene su i drugdje: Lastovo je mjerilo 38,6 °C, a Dubrovnik 40,1 °C, dok je dan ranije u Senju izmjereno rekordnih 39,8 °C.

Vikend donio tek manje osvježenje

Tijekom vikenda temperature zraka pale su za 3 do 7 stupnjeva u odnosu na prvi dio tjedna. Ipak, to nije značilo i kraj vrućina pa se u većem dijelu Dalmacije zadržalo vrlo toplo i vruće vrijeme.

Ni novi tjedan neće donijeti značajnije osvježenje. Krajem ponedjeljka i u noći na utorak preko našeg područja premještat će se oslabljeni frontalni sustav, ali će njegov utjecaj u Dalmaciji uglavnom biti slab. Nešto izraženiji pad temperature osjetit će se prije svega u unutrašnjosti.

Svi dani novog tjedna bit će vrući

Za razliku od tjedna koji završava, vrijeme ipak neće biti potpuno stabilno. Lokalnih pljuskova i grmljavine može biti na prijelazu s ponedjeljka na utorak te ponovno u petak i subotu, no u većini krajeva zadržat će se suho.

DHMZ je za ponedjeljak, u sklopu sustava MeteoAlarm, izdao narančasto upozorenje zbog mogućnosti nevremena, a na snazi je i upozorenje na olujne udare sjeverozapadnog vjetra u večernjim satima. Za srednji Jadran vrijedi žuto upozorenje zbog mogućnosti neverina i udara vjetra jačih od 65 km/h.

Fronta stiže krajem ponedjeljka

U drugom dijelu ponedjeljka i tijekom noći na utorak preko Jadrana će se premjestiti plitka dolina s pripadajućom frontom. Donijet će tek prolaznu promjenu vremena, koja će se ponegdje osjetiti izraženije, dok će u dijelu Dalmacije proći gotovo nezamijećeno.

Ponedjeljak će započeti stabilno i pretežno sunčano. U drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu očekuje se postupno povećanje naoblake sa zapada, koja će se navečer proširiti i na dio srednjeg Jadrana.

U Istri i na Kvarneru bit će mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine, osobito navečer, dok je pokoji neverin kasno navečer moguć i nad morem sjeverne Dalmacije.

Unatoč prolaznoj promjeni, velikim ljetnim vrućinama još se ne nazire kraj, a temperature će se tijekom većeg dijela novog tjedna ponovno zadržavati na visokim vrijednostima.

U drugom dijelu ponedjeljka i u noći na utorak preko Jadrana će se premjestiti plitka dolina s frontom. Ona će donijet tek prolaznu promjenu vremena koja će se u nekim predjelima osjetiti jače, ponegdje vrlo slabo.

Jutro će početi stabilno, a u drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu postupan porast naoblake sa zapada koji će se navečer proširiti na dio srednjeg Jadrana. U Istri i na Kvarneru bit će mjestimične kiše, pljuskove i grmljavine, prvenstveno navečer, a pokoji neverin moguć je kasno navečer na moru sjeverne Dalmacije.

Dobar dio Dalmacije ostat će suh (nemojte reći da niste znali)

U noći na utorak neverina će biti i tek mjestimice u srednjoj Dalmaciji, prvenstveno u Zagori. Općenito će fronta sve više slabiti kako se bude kretala sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji pa ĆE MNOGI PREDJELI DALMACIJE, osobito srednje i južne ostati SUHI.

Veći dio dana puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Na fronti su mogući prolazni olujni udari vjetra na moru! Taj vjetar će imati smjer sjeverozapad (tramontana) te će, šireći se prema južnom Jadranu u noći na utorak, postupno slabiti. Do jutra će zapuhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju će prestati, a popodne na otvorenom moru Dalmacije i među otocima može biti pojačane tramontane. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 34°C, u predjelima koje zahvate pljuskove osjetno će osvježiti.