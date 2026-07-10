DA SE NE ZABORAVI Snažna poruka iz Splita: "Posjetite Srebrenicu i Vukovar, nakon toga više nećete biti isti ljudi"

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Splitu je održan Mimohod 8372 "Ne zaboravi Srebrenicu". Građani su na taj način odali počast žrtvama genocida te poslali jasnu poruku da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugoga svjetskog rata nikada ne smije zaboraviti.

Sudionici su se okupili u 19 sati na Trgu Gaje Bulata, a mimohod gradskim ulicama započeo je pola sata poslije. Manifestaciju su zajednički organizirali Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Splita, Kulturno društvo Bošnjaka "Preporod" Split te Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske – Ogranak Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

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Mimohod je održan u znak sjećanja na 8.372 žrtve genocida u Srebrenici, s ciljem očuvanja kulture sjećanja, odavanja počasti ubijenima i podsjećanja na važnost borbe protiv negiranja genocida.

Šuta: "Ovakve stvari više se nikada ne smiju dogoditi"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je genocid u Srebrenici jedna od najvećih tragedija u novijoj europskoj povijesti. "Ovo je jedna od najvećih tragedija i najvećih pokolja u Europi nakon Drugoga svjetskog rata. Svi moramo zastati i razmisliti o tim žrtvama. Moramo se sjetiti svih majki, očeva i obitelji koji su proživjeli teške trenutke. Grad Split poziva na uključivost i solidarnost, a to je najvažnije. Budućnost je pred nama i ovakve stvari više se nikada ne smiju dogoditi", poručio je Šuta.

Kulašin: "Ljudi su ubijani kao na traci, od toga vam srce pukne"

Predsjednik bošnjačke nacionalne manjine Splita i Splitsko-dalmatinske županije Kadro Kulašin naglasio je da se mimohod u Splitu organizira već 14 godina. "Naš je cilj poslati poruku mira i razumijevanja te poručiti da se ovakvo nešto više nikada i nikome ne smije dogoditi. Među nama su Splićani, naši prijatelji i rodbina, a drago nam je i što je grad pun turista. I oni će, zajedno sa Splićanima, vidjeti mimohod, čime ćemo poslati poruku mira. Ne smije biti mržnje i neuvažavanja, nego ljubavi i mira", rekao je Kulašin.

Smatra kako bi svatko trebao posjetiti mjesta na kojima su počinjeni veliki zločini i razgovarati s ljudima koji su preživjeli njihove posljedice. "Predlažem svakom čovjeku da posjeti Vukovar i Srebrenicu te razgovara s ljudima koji ondje žive. Mislim da će se nakon toga svaki čovjek u duši promijeniti. Ljudi su u Srebrenici ubijani kao na traci. Od toga vam srce pukne", kazao je Kulašin.

"Nove generacije moraju znati koliko zlo može utjecati na sudbinu naroda"

Pročelnik u Splitsko-dalmatinskoj županiji i izaslanik župana Blaženka Bobana Josip Matković poručio je kako obilježavanje godišnjice genocida mora ostati trajni podsjetnik na strahote koje su se dogodile. "Ovakve događaje moramo obilježavati. Ovo mora biti trajni spomen na strašan zločin i genocid koji se dogodio. Moramo očuvati sjećanje kako bi nove generacije znale što se događalo i koliko zlo može utjecati na sudbinu jednog naroda", rekao je Matković.

Nurkić: "Žrtve moraju imati zasluženi pijetet"

Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Splita Edin Nurkić podsjetio je da se genocid dogodio 1995. godine na europskom tlu. "Toga uvijek moramo biti svjesni. Žrtve moraju imati zasluženi pijetet, a trebamo se sjećati i onih koji su još među nama, a proživjeli su strašne događaje. Moramo učiniti sve da nam se ovakvo nešto više nikada ne ponovi", zaključio je Nurkić.

Ubijeno više od 8.000 Bošnjaka

U srpnju 1995. godine snage Vojske Republike Srpske zauzele su Srebrenicu, koja je tada imala status zaštićene zone Ujedinjenih naroda. Nakon ulaska u grad, bošnjački muškarci i dječaci odvajani su od žena, djece i starijih osoba, a potom sustavno odvođeni i ubijani.

U nekoliko dana ubijeno je više od 8.000 Bošnjaka, dok su tijela žrtava zakopavana u masovne grobnice, a dio posmrtnih ostataka kasnije premještan na druge lokacije kako bi se prikrili tragovi zločina.

Međunarodni sudovi utvrdili su da je u Srebrenici počinjen genocid. Posmrtni ostaci žrtava pronalaze se i danas, a nakon identifikacije pokapaju se u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, gdje svake godine tisuće ljudi odaju počast ubijenima.