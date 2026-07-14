Makarski glazbenik Chicho emotivnom pjesmom opjevao ljubav prema Hajduku

Iz makarsko-splitske glazbene radionice stiže nova pjesma posvećena Hajduku i svima kojima ljubav prema splitskom klubu predstavlja mnogo više od nogometa. Makarski glazbenik i autor koji nastupa pod pseudonimom Chicho predstavio je pjesmu i videospot "Da san ti sve", emotivnu navijačku baladu kojom najavljuje svoj prvi samostalni album.

Pjesma spaja snažnu navijačku energiju, dalmatinsku emociju i privrženost klubu koja se prenosi s generacije na generaciju. Chicho je u ovom projektu autor glazbe i teksta, a ponovno je sjeo i za bubnjeve, dajući pjesmi čvrst i prepoznatljiv ritam.

Od bubnjarskih palica do prve crte bojišnice

Glazba i Hajduk, kako ističe, dvije su konstante koje ga prate tijekom cijelog života. Prve ozbiljnije glazbene korake napravio je 1990. godine s grupom Sedmo Nebo, no početak Domovinskog rata promijenio je njegov životni put.

Već 1991. godine bubnjarske palice zamijenio je puškom te je sljedećih pet godina proveo na prvoj crti bojišnice kao hrvatski branitelj. Nakon dugogodišnjeg stvaranja daleko od svjetla javnosti, Chicho danas priprema svoj prvi samostalni album, a pjesma "Da san ti sve" prvi je singl kojim se predstavlja publici.

"Glazba je moj kisik, moj život. Ali jednako tako, svjestan sam da je mojim prijateljima i sugrađanima Hajduk život i način življenja. Ova pjesma je moja posveta, moj respekt njima i svima onima kojima je Hajduk u srcu od malih nogu", poručio je Chicho.

Posveta Hajduku, Dalmaciji i navijačkom načinu života

Videospot dodatno zaokružuje priču pjesme, donoseći motive dalmatinskog načina života, zajedništva i bezuvjetne privrženosti Hajduku. Riječ je o pjesmi koja istodobno nosi snagu navijačke tribine i emociju osobne ispovijesti. Na realizaciji projekta sudjelovala je i brojna ekipa glazbenika, a njihov detaljan popis, kao i tekst pjesme, objavljeni su u opisu službenog videospota na YouTubeu.

Pjesma i videospot "Da san ti sve" dostupni su na Chichovu službenom YouTube kanalu.