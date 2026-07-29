"Da sam znao koliko će mi ovo promijeniti život, došao bih puno ranije": Besplatna provjera sluha u Splitu i 20 posto popusta na slušne aparate

Većina ljudi redovito odlazi na pregled vida, kontrolira krvni tlak ili obavlja laboratorijske pretrage kada osjeti da nešto nije u redu. Međutim, postoji jedno osjetilo kojemu često posvećujemo najmanje pažnje – sluh. Upravo zato stručnjaci upozoravaju kako je gubitak sluha jedan od najpodcjenjenijih zdravstvenih problema današnjice, a posljedice se ne odražavaju samo na sposobnost slušanja, nego i na kvalitetu života, komunikaciju, društvene odnose pa čak i mentalno zdravlje.

Problem nastaje postupno. Nitko se ne probudi jedno jutro i odjednom prestane čuti. Prvi znakovi gotovo su neprimjetni. Razgovori u restoranu postaju naporniji, televizor je potrebno pojačati nekoliko stupnjeva više nego prije, telefonski razgovori zahtijevaju dodatnu koncentraciju, a članovi obitelji sve češće ponavljaju iste rečenice. Ljudi to često pripisuju umoru, stresu ili godinama, uvjereni da će se stanje samo od sebe popraviti.

Nažalost, upravo to odgađanje najčešća je pogreška.

U tvrtki VERDI d.o.o. u Splitu svakodnevno se susreću s osobama koje priznaju kako su prve simptome primijetile prije nekoliko godina, ali su pomoć potražile tek kada je komunikacija postala ozbiljan problem. Tijekom 20 godina rada stručni tim VERDI-ja pomogao je velikom broju ljudi ponovno otkriti zvukove koje su gotovo zaboravili – od razgovora s unucima do šuma mora i cvrkuta ptica.

Mnogi i dalje vjeruju kako su slušni aparati namijenjeni isključivo starijim osobama. Struka već godinama upozorava da to više nije istina. Sve veći broj mlađih ljudi razvija oštećenje sluha zbog svakodnevne izloženosti buci – rada u proizvodnji, građevini, prometu, ali i zbog dugotrajnog korištenja slušalica, glasne glazbe te motociklizma i drugih aktivnosti pri kojima je razina buke izrazito visoka.

Upravo zato rano prepoznavanje problema predstavlja najveću razliku između jednostavnog rješenja i dugotrajnog privikavanja na sve veći gubitak sluha.

Mozak se navikava na sve manje zvučnih informacija

Jedan od najvećih problema nije sam gubitak sluha, nego činjenica da se mozak s vremenom navikava na sve manje zvučnih informacija. Kada osoba godinama ne čuje određene frekvencije, centri u mozgu zaduženi za obradu govora postupno dobivaju sve manje podražaja. Zbog toga stručnjaci naglašavaju kako nije dovoljno samo “čuti glasnije”, nego je važno ponovno jasno razumjeti govor. Upravo zato suvremeni slušni aparati više nisu jednostavna pojačala zvuka kakva su bila prije dvadesetak godina.

Današnja tehnologija koristi umjetnu inteligenciju, naprednu obradu zvuka i automatsko prilagođavanje različitim okruženjima. Razgovor u tihom domu, poslovni sastanak, vožnja automobilom ili ručak u punom restoranu potpuno su različite situacije, a moderni uređaji mogu se prilagoditi svakoj od njih gotovo trenutačno.

Upravo s takvim rješenjima već dva desetljeća rade stručnjaci tvrtke VERDI d.o.o., koja ove godine obilježava 20 godina uspješnog rada. Kroz to vrijeme tehnologija se promijenila gotovo nevjerojatnom brzinom. Nekada veliki i lako uočljivi uređaji danas su zamijenjeni diskretnim slušnim aparatima koji se gotovo ne primjećuju, a mnogi korisnici već nakon nekoliko dana zaborave da ih uopće nose.

Posebnu pažnju u VERDI-ju posvećuju individualnom pristupu. Ne postoji univerzalno rješenje koje odgovara svima. Svaki čovjek ima drukčiji način života, drukčije radno okruženje i drukčije potrebe. Netko svakodnevno sudjeluje na poslovnim sastancima, netko provodi vrijeme s unucima, a netko jednostavno želi ponovno bez napora razgovarati s prijateljima ili uživati u televizijskom programu bez stalnog pojačavanja zvuka.

Zbog toga odabir slušnog aparata nije samo pitanje modela ili cijene. Potrebno je razumjeti način života korisnika, rezultate pregleda sluha i njegova očekivanja. Tek tada moguće je preporučiti rješenje koje će dugoročno pružiti najbolje rezultate.

Među uređajima koji posljednjih godina privlače posebnu pozornost nalaze se Rexton slušni aparati. Razvijeni su kako bi korisnicima omogućili prirodniji doživljaj zvuka, bolje razumijevanje govora u bučnim prostorima te jednostavno povezivanje s modernim uređajima poput pametnih telefona. Osim kvalitete zvuka, korisnici posebno ističu pouzdanost, dugotrajnost baterije i jednostavno svakodnevno korištenje.

No, ni najbolji uređaj ne može dati puni učinak bez pravilnog podešavanja. Upravo zato iskustvo stručnog tima često čini najveću razliku između prosječnog i izvrsnog rezultata. Tijekom godina u VERDI-ju su razvili pristup koji ne završava prodajom uređaja. Korisnici dobivaju podršku, redovite kontrole, prilagodbu postavki i savjete kako bi se što lakše priviknuli na ponovno slušanje svijeta oko sebe.

Sluh nije luksuz – on je dio kvalitete života

Ljudi često ulažu u automobil, kuću, odmor ili novi mobitel, ali rijetko razmišljaju o jednom od svojih najvažnijih osjetila – sluhu. Tek kada počnu propuštati dijelove razgovora, kada više ne čuju ptice u prirodi ili kada televizor postane preglasan za ostale ukućane, postanu svjesni koliko im sluh znači.

Dobra je vijest da danas više nije potrebno pomiriti se s tim da se “s godinama jednostavno slabije čuje”. Moderna tehnologija omogućuje da se velikom broju ljudi vrati sigurnost u komunikaciji i kvaliteta svakodnevnog života.

Najvažniji korak nije kupnja slušnog aparata, nego pravovremeni pregled i razgovor sa stručnom osobom. Upravo zato stručnjaci preporučuju da se kod prvih znakova – učestalog traženja da netko ponovi rečenicu, pojačavanja televizora ili osjećaja umora nakon razgovora – napravi kontrola sluha. U mnogim slučajevima upravo rana reakcija čini najveću razliku.

U Splitu već dvadeset godina upravo takvu pomoć pruža VERDI d.o.o. Tijekom godina tisuće ljudi prošle su kroz njihove ordinacije, a svaki od njih imao je svoju priču. Netko je želio ponovno bez poteškoća razgovarati s unucima, netko razumjeti kolege na poslu, a netko ponovno uživati u glazbi koju godinama nije čuo onako kako ju je pamtio.

Zbog toga u VERDI-ju ne gledaju samo nalaz sluha. Svaki čovjek ima drugačije potrebe, drugačiji način života i drugačija očekivanja. Nekome je najvažnije jasno razumjeti govor u restoranu ili na obiteljskim okupljanjima, drugome pouzdan rad tijekom cijelog radnog dana, a trećemu diskretan uređaj koji će biti gotovo neprimjetan.

Moderni Rexton slušni aparati razvijeni su upravo s tom idejom – da tehnologija radi u korist korisnika, a ne obrnuto. Napredna obrada zvuka, smanjenje pozadinske buke i prirodniji prijenos govora omogućuju da razgovori ponovno postanu opušteni, bez stalnog naprezanja i pogađanja što je sugovornik rekao.

No, ni najbolja tehnologija ne može zamijeniti iskustvo stručnjaka koji će uređaj pravilno prilagoditi korisniku. Upravo zato iskustvo koje je VERDI stekao tijekom dva desetljeća rada predstavlja jednu od najvećih vrijednosti koju korisnici prepoznaju.

Kada se sluh vrati, ne vraćaju se samo zvukovi

Povodom obilježavanja 20 godina rada, VERDI je pripremio i posebnu pogodnost za sve koji razmišljaju o rješavanju problema sa sluhom. Tijekom promotivnog razdoblja moguće je ostvariti 20 % popusta na slušne aparate, uz besplatnu provjeru sluha i stručno savjetovanje.

Možda je upravo jedan jednostavan pregled prvi korak prema tome da ponovno bez napora čujete glasove svojih najbližih, zvuk mora, smijeh unuka ili omiljenu pjesmu na radiju.

Jer kada se sluh vrati, ne vraćaju se samo zvukovi. Vraća se sigurnost, povezanost s ljudima i osjećaj da ponovno sudjelujete u svakom razgovoru.

Ponekad jedna odluka može promijeniti svakodnevicu više nego što mislimo.

Jedna od najčešćih rečenica koju stručnjaci u VERDI-ju čuju od novih korisnika glasi: “Da sam znao koliko će mi ovo promijeniti život, došao bih puno ranije.” Upravo ta rečenica najbolje opisuje koliko ljudi često podcjenjuju važnost dobrog sluha. Mnogi godinama izbjegavaju pregled jer smatraju da problem nije dovoljno velik ili ih brine kako će izgledati sa slušnim aparatom. U praksi se pokazuje upravo suprotno – suvremeni uređaji toliko su diskretni da ih okolina često uopće ne primijeti.

Ono što ljudi primijete jest promjena u komunikaciji. Razgovori ponovno postaju opušteni, nema potrebe za stalnim ponavljanjem rečenica, a druženja više nisu naporna. Korisnici često kažu da su ponovno počeli sudjelovati u razgovorima koje su prije nesvjesno izbjegavali jer nisu mogli pratiti što se govori.

Posebno je važno naglasiti da neliječeni gubitak sluha ne utječe samo na komunikaciju. Brojna istraživanja posljednjih godina ukazuju na povezanost između dugotrajnog oštećenja sluha, društvene izolacije, osjećaja usamljenosti i smanjenih kognitivnih sposobnosti. Kada osoba slabije čuje, mozak mora uložiti mnogo više energije kako bi razumio govor. To s vremenom dovodi do većeg mentalnog umora i smanjenog uživanja u svakodnevnim aktivnostima.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se na pregled ode već kod prvih znakova problema. Pregled sluha brz je, bezbolan i može dati vrlo jasnu sliku o stanju sluha. U mnogim slučajevima upravo rano otkrivanje omogućuje najbolje rezultate i najlakšu prilagodbu.

Iskoristite 20 % obljetničkog popusta i besplatnu provjeru sluha

Povodom obilježavanja 20 godina rada, tvrtka VERDI d.o.o. pripremila je posebnu pogodnost za svoje sadašnje i buduće korisnike. Tijekom obljetničke akcije moguće je ostvariti 20 % popusta na slušne aparate, uz stručne savjete i besplatnu provjeru sluha. Cilj ove akcije nije samo obilježiti važan jubilej, nego potaknuti što više ljudi da naprave prvi korak i provjere svoj sluh prije nego što problem postane ozbiljniji.

Dvadeset godina iskustva donijelo je tisuće uspješnih priča. Iza svake od njih stoji osoba koja je ponovno čula glas unuka, prijatelja ili supružnika, ponovno uživala u glazbi ili jednostavno vratila sigurnost u svakodnevnoj komunikaciji. Upravo zato u VERDI-ju vjeruju da slušni aparat nije samo medicinsko pomagalo – on mnogim ljudima vraća dio života koji su polako počeli gubiti.

Ako ste posljednjih mjeseci primijetili da sve češće pojačavate televizor, tražite od sugovornika da ponove rečenicu ili imate osjećaj da ljudi govore nerazgovijetno, možda je upravo sada pravo vrijeme za pregled. Ponekad je dovoljan samo jedan dolazak kako biste saznali pravo stanje svog sluha i dobili stručan savjet o mogućim rješenjima.

Sluh je previše vrijedan da bismo ga uzimali zdravo za gotovo. Što se problem ranije prepozna, veće su mogućnosti da se očuva kvaliteta života, komunikacija i povezanost s ljudima koji nam najviše znače.

VERDI d.o.o. – 20 godina iskustva, povjerenja i brige za vaš sluh. Iskoristite 20 % obljetničkog popusta, naručite se na besplatnu provjeru sluha i upoznajte najnoviju generaciju Rexton slušnih aparata koji svakodnevno pomažu ljudima da ponovno čuju ono što je u životu najvažnije. Kad buka postane problem: Dugotrajna vožnja motocikla i zašto je zaštita sluha važnija nego što mislite