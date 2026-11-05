Da, ovako izgleda 5. studenoga u Splitu!

Za vikend se očekuje pogoršanje vremena, ali dotad Dalmacija uživa u suncu.

Temperatura od 17 stupnjeva Celzijevih, uz obilje sunca, stvara osjećaj znatno toplijeg vremena. T

ako smo u plićaku splitskih Bačvica snimili pravi „ples na bonaci“, dok su na drugim lokacijama maslinari topao i vedar dan iskoristili za berbu maslina.

Na Braču je Info Kadar zabilježio prizore karakteristične za ovo doba godine, kada maslinici ožive, a berba maslina postane jedan od glavnih jesenskih poslova.