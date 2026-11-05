Da, ovako izgleda 5. studenoga u Splitu!

Za vikend se očekuje pogoršanje vremena, ali dotad Dalmacija uživa u suncu.
Temperatura od 17 stupnjeva Celzijevih, uz obilje sunca, stvara osjećaj znatno toplijeg vremena. T
ako smo u plićaku splitskih Bačvica snimili pravi „ples na bonaci“, dok su na drugim lokacijama maslinari topao i vedar dan iskoristili za berbu maslina.
Na Braču je Info Kadar zabilježio prizore karakteristične za ovo doba godine, kada maslinici ožive, a berba maslina postane jedan od glavnih jesenskih poslova.
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