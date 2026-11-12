„Da je došao bilo tko, ja bih ubio!” Jarak otkriva dosad nepoznate detalje stravičnog ubojstva u Drnišu

Stiže nova sezona true crime emisije Dosje Jarak. RTL-ovi autori Andrija Jarak i Dario Todorović i njihova ekipa donose šest priča iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Novu sezonu na platformi VOYO otvaraju epizodom nazvanom "Drniš: Povratak zla" i ubojstvom koje je šokiralo zemlju.

Kristijan Aleksić ubio je mladića Luku Milovca, koji mu ništa nije skrivio. U emisiji govore sugovornici koji nikad prije nisu govorili ni o Lukinu, ali ni o prvom ubojstvu koje je Kristijan Aleksić počinio još kao mladić.

Među njima je i ubojičin stric. Epizoda donosi i nikad viđene snimke ispitivanja ubojice u kojima se još jednom vidi kako je opasnog čovjeka sustav jednostavno pustio da ponovno ubije.

U studiji RTL Danas s Andrijom Jarkom razgovarali su voditelji i urednici RTL-a Danas Damira Gregoret i Mario Jurič.

Stravičan slučaj iz Drniša jedno je od najbrutalnijih ubojstava u Hrvatskoj. Što te najviše pogodilo kada ste istraživali ovaj slučaj?

Činjenica da je ubijeno 19-godišnje dijete. Namjerno ne kažem mladić, nego dijete. Ubijen je ni za što, potpuno nevin, a jedna obitelj je uništena. I činjenica da je to ubojstvo trebalo i moralo biti spriječeno jer su svi sve znali i nitko ništa nije poduzeo.

Drniš nije ni Istanbul, ni Pariz, ni Berlin. Drniš je grad od 2800 ljudi. Ja sam bio tamo mjesec dana kada je nestala Antonija Bilić. Imam dojam da sam upoznao sve žitelje Drniša. Dakle, dvadeset godina Kristijan Aleksić maltretirao je ljude, svađao se sa susjedima, prijetio i radio razne nepodopštine. Njegov stric ga je nekoliko puta prijavio. Međutim, nitko ništa nije napravio.

Sam si rekao da te to najviše potreslo, izjava strica. Kako je izgledao taj razgovor i što je otkrio? Što je bilo posebno potresno za tebe?

Stric je častan, pošten čovjek, hrvatski branitelj i stradalnik Domovinskog rata koji živi pošteno svoj život. Živio je kat ispod ubojice, sa suprugom i troje djece. Godinama je osobno upozoravao na svog nećaka i na to koliko je on opasnost za društvo.

Ispričao nam je neke detalje koje ću ostaviti gledateljima da pogledaju i sami procijene, osobito nakon što je to dijete ranjeno. I taj dolazak Hitne pomoći, što se tada događalo, kako je tekla potraga... Bilo bi nekorektno da to sada ispričam, ali uistinu je riječ o jednoj, rekao bih, možda najdramatičnijoj ispovijedi u ove četiri sezone.

U epizodi se vraćate i na prvo ubojstvo koje je počinio Aleksić. Što ste tu otkrili? Što je ono što javnost dosad nije znala?

Naša kolegica Marijana Čikić, vrijedna kao i obično, pročešljala je sve moguće sudske spise i pronašla puno zanimljivih detalja. On je ubio jednu djevojku u selu Prgomet. To je selo od nekoliko desetaka kuća iznad Trogira i sedam godina nije se znalo da je on taj ubojica. Dakle, bio je recidivist.

Ono što je ključna poruka ove emisije jest da Hrvatska nije Amerika. U Hrvatskoj postoji 20 ili 30 ljudi poput Kristijana Aleksića. Te ljude treba staviti pod nadzor. O njima se trebaju brinuti ustanove koje su za to zadužene. Mrzim tu floskulu "institucije moraju raditi svoj posao". Stvarno to neću izgovoriti, ali činjenica je da ovakve ljude treba staviti pod nadzor. Svi koji misle drugačije neka to kažu obitelji ubijenog mladića.

Dakle, postoje obrasci koje možemo vidjeti i kroz vaše epizode, a koji su upućivali na to da će se, nažalost, dogoditi ono što se ponovno dogodilo.

Imamo ubojicu koji se sedam godina krio. Imamo, evo, čuli ste ovo ekskluzivno, donosimo detalje o njegovu ispitivanju u policiji. Dobili smo te snimke. Dakle, on kaže: "Da je došao bilo tko, ja bih ubio." On je imao potrebu ubiti. Rekao je da je ubio zato što u zatvoru ima tri obroka dnevno i krov nad glavom.

Opet ponavljam. Ovo nije ni Istanbul ni New York. To su ljudi za koje Hrvatska mora znati da postoje. Nemamo mi deset tisuća Jacka Trbosjeka, deset tisuća patoloških ubojica. Ima ih dvadesetak.

Veliku većinu smo obradili u Dosjeu, ali opet kažem, država jednostavno mora presjeći i spriječiti ovo što se dogodilo. Bio sam gost i kada se zbilo to ubojstvo. Prije par mjeseci ubojica je presuđen, doduše nepravomoćno. Velika je vjerojatnost da će ta presuda biti potvrđena i više nitko ne pati.

Je li se ova tragedija mogla spriječiti?

Morala se spriječiti jer je samo stric podnio, čini mi se, 15 ili 18 prijava protiv njega. Susjedi su se žalili, upozoravali su na njega. On je recidivist. Čovjek koji se vratio zločinu i netko je morao reći: "OK, idemo to riješiti." Opet kažem, to je jednostavno moralo biti spriječeno.

Ovako, kada se dogodi tragedija, svi se dignu na zadnje noge. Svi su sve znali i uvijek onako hodaju po jajima. "Nemoj baš, nemoj previše, jer znaš, možeš ga povrijediti, možeš nešto napraviti." Nažalost.