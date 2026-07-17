Da, danas i za vikend bit će vrlo vruće, ali uskoro potpuni obrat: Evo kada će zahladiti i to ne na kratko!

Aktualni tjedan je središnji tjedan klimatološkog ljeta, a najviše ćemo ga meteorološki pamtiti po nevremenu koje se u noći sa srijede na četvrtak sa sjeverne Italije premjestilo nad sjeverni, potom i srednji Jadran ponajprije donoseći prolazno olujne do orkanske udare vjetra na moru, potom i pojavu šćige, odnosno meteorološkog tsunamija. Tako su brojne lokacije na moru od Pule do Hvara bilježile nagle i izražene oscilacije u razini mora, pa je njegova razina lokalno varirala do metra u kratkom vremenu.

Četvrtak je u većini predjela donio stabilno vrijeme uz visoke temperature zraka. Jačeg razvoja naoblake bilo je kasnije popodne isključivo u graničnom području s BiH gdje je tek mjestimice bilo prolaznih pljuskova. Dan su obilježile vrućine pa je nakon poduže pauze ponovno lokalno izmjereno 35 ili više stupnjeva. DHMZ-ovu listu najtoplijih jučer je predvodila splitska zračna luka s 36,3°C, a slijedili s Senj s 34,9°C i Split Marjan 34,7°C.

Danas nas očekuje pretežno vedro, vruće i vrlo vruće vrijeme. U noći tiho ili burin, danju će na moru puhati slabo jugo, prema otvorenom moru sjevernog Jadrana umjereno, a uz obalu mahom jugozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 20 do 28°C. Najviše dnevne temperature od 32 do čak 38°C.

Subota donosi nastavak stabilnog i pretežno vedrog vremena. Kasno navečer i u noći na nedjelju ponegdje u sjevernoj i dijelu srednje Dalmacije može biti slabih i prolaznih neverina. U noći tiho ili slab burin, ujutro prema otvorenom slabo jugo, iz obalu jugozapadnjak. Popodne slab vjetar zapadnih smjerova, nešto jači u kanalima među otocima u popodnevnim satima. Jutarnje temperature bez veće promjene, najviše dnevne većinom od 31 do 36°C.

Nedjelja će biti pretežno ili djelomično sunčana. Popodne uglavnom u Dalmatinskoj zagori mjestimice mogućnost slabog i prolaznog pljuska s grmljavinom. U noći tiho ili slab burin, ujutro prema otvorenom slabo jugo, iz obalu jugozapadnjak. Popodne slab vjetar zapadnih smjerova, nešto jači u kanalima među otocima u popodnevnim satima. Jutarnje temperature bez veće promjene, najviše dnevne većinom od 30 do 35°C.

Prema aktualnim prognostičkim materijalima, nadolazeći tjedan neće ni izbliza biti stabilan kao aktualno. Naprotiv, s područje srednje Europe sve više će prodirati nestabilna i svježija zračna masa što će najviše osjetiti od sredine sljedećeg tjedna. Još će u ponedjeljak biti vruće, no popodnevne nestabilnosti bit će uvod u promjenu vremena koja bi trebala kulminirati krajem četvrtka i u petak s kišom i osjetnijim padom temperature. Ipak, sljedećih dana će detalji ove promjene biti jasniji.