Cvrkuću ptičice o smjeni nakon 12 godina: Fani Kerum šefica TZ Grada Splita?!

Fino nam je zazvučalo, moramo priznati, gotovo kao da smo ga i sami čuli, upravo kao da smo bili prisutni kad se radila strategija za još jednu podjelu izbornog plijena... Keruma naime, a pozicija u pitanju je čelno mjesto splitske turističke zajednice.

Jer pronio se glas, prilično uvjerljiv, kako Željko Kerum, šef HGS-a i nekadašnji gradonačelnik Splita (a i kandidat za to mjesto u par neuspjelih navrata) planira postaviti 'svoje ljude' u TZ Grada Splita. Što bi osiguralo jednu kvalitetnu Maginotovu liniju, nakon što će sam Kerum preuzeti uzde Žnjana d.o.o. iz pozicije predsjednika nadzornog odbora. Uz još poneku fotelju koja barem gravitira turizmu, direktorsko mjesto gradske turističke zajednice zvuči primamljivo.

A plan je, cvrkuću ptičice, da se umjesto aktualne direktorice Alijane Vukšić (koja je nota bene već tri mandata, skoro 12 godina, na tom mjestu, što ipak znači da obiman posao na toj poziciji obavlja više nego dobro) postavi Martina Nimac Kalcina ili - Fani Kerum!

Iako TZ Grada Splita nije formalno gradska firma, presudni utjecaj u izboru šefice ima Turističko vijeće turističke zajednice grada Splita kojem je na čelu koalicijski partner popularnog Rica, šef HDZ-a i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta. Mandat Alijani Vukšić traje još nešto više od pola godine, tako da još ima dovoljno vremena za različite opcije.

Obje (navodne) kandidatkinje HGS-a za mjesto šefice gradske Turističke zajednice imaju iskustvo u turizmu, nije sporno: Nimac Kalcina (na prošlim izborima kandidatkinja za mjesto županice, aktualna vijećnica u Županijskoj skupštini) godinama se bavi obiteljskim turizmom, a položila je i za turističkog vodiča, dok se Fani također već godinama aktivno sudjeluje u vođenju poslovanja hotela Corner, a vjerojatno i ostalih Kerumovih ugostiteljsko-turističkih kapaciteta...

Provjeravali smo ove ćakule kod dobro informiranih stranačkih ljudi, i za sada uglavnom tvrde kako im je ova kadrovska varijanta 'prvi glas' upravo od nas. Što u političkom životu Splita praktički ne znači puno: najvjerojatnije je cijela priča ipak istinita no tek se osluškuju reakcije partnera i oponenata...