Čvor Dugopolje dobiva novo lice: Dvotračni ulaz i izlaz, proširenja i sigurniji rotor

Čvor Split (Dugopolje) bit će proširen i prilagođen novim prometnim rješenjima, a sve zahvaljujući planiranoj rekonstrukciji i dogradnji koju provode Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC). Projekt obuhvaća dvotračni ulaz iz smjera Dubrovnika, dvotračni izlaz prema Zagrebu, proširenje izlaza za Dubrovnik te ublažavanje rotora Dugopolje s dvije izlazne trake prema Splitu.

Kako su nam potvrdili iz HAC-a, javno nadmetanje za odabir izvođača radova je u tijeku. Ponude su otvorene 11. kolovoza, a trenutačno se provodi pregled i ocjena zaprimljenih ponuda.

"Ovisno o trajanju postupka javnog nadmetanja, radovi bi trebali započeti u listopadu ove godine, odnosno odmah po potpisu ugovora. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao", poručuju iz HAC-a.

Vrijednost investicije iznosi 4 milijuna eura, a financirat će se vlastitim sredstvima Hrvatskih autocesta.

Rekonstrukcija čvora Dugopolje trebala bi smanjiti prometne gužve, povećati protočnost te podići sigurnost prometa na jednom od najfrekventnijih čvorova autoceste A1, osobito u ljetnim mjesecima kada se bilježi pojačan priljev vozila prema Dalmaciji.