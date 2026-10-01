Cvitu iz „Kumova“ zna cijela Hrvatska, a sada upoznajte Maru: devetogodišnja Mara Brkić kreće u glazbenu avanturu iza koje stoji Zvonimir Franić

Publika ju je upoznala kao Cvitu. Već tri godine odrasta pred televizijskim kamerama, a njezina spontanost i energija učinile su je jednim od prepoznatljivih mladih lica serije „Kumovi“. No, iza Cvite je devetogodišnja Mara Brkić, djevojčica koja jednako kao glumu voli glazbu, ples i pozornicu. Sada je odlučila pokazati i tu svoju stranu.

Njezin prvi singl teško da je mogao nositi drugo ime. Zove se jednostavno „Mara“ koji je danas premijerno predstavljen publici.

Vedra i zaigrana pjesma zapravo je glazbeni portret devetogodišnjakinje. Govori o svijetu koji ona poznaje i voli: glumi, pjevanju, plesu, crtanju, školi, pa čak i njezinu psiću. Nakon što je godinama pred kamerama bila Cvita, u svojem prvom glazbenom spotu Mara prvi put ne glumi nikoga.

„Snimanje spota bilo mi je jako zabavno. Navikla sam biti pred kamerama zbog ‘Kumova’, ali ovo je bilo drugačije jer sam prvi put snimala svoj spot i mogla sam biti baš ja, a ne Cvita“, kaže Mara.

Gluma je u njezin život ušla vrlo rano. Sa šest i pol godina krenula je u dramski studio Četiri sobe, a nedugo potom dobila je ulogu u „Kumovima“. Danas, nakon tri godine snimanja, televizijski set njezino je dobro poznato okruženje. No, paralelno s glumom rasla je i ljubav prema glazbi. Mara redovito pohađa sate pjevanja, voli plesati i, možda najviše od svega, nastupati pred publikom.

Iza njezina prvog glazbenog koraka krije se i jedna posebna priča. Tekst pjesme potpisuje naš najpoznatiji frizer, Zvonimir Franić, Marin kršteni kum, dok glazbu zajedno potpisuju Zvonimir Franić i Natko Smoljan, koji je zaslužan i za aranžman.

Zvonimir pjesme piše još od srednje škole, ali za taj njegov kreativni svijet godinama je znao tek uzak krug ljudi. Nije ih objavljivao niti je planirao s njima izlaziti pred javnost. Sve dok se nije pojavila prava inspiracija, njegova kumica Mara.

„Mara i ja smo kumovi i imam sreću gledati je kako odrasta. Nevjerojatno je kreativna, osim glume i pjevanja voli crtati, plesati, stvarati i, naravno, biti u centru pažnje“, govori Zvonimir te dodaje:

„Upravo je ona bila inspiracija za moju prvu pjesmu i zato se jednostavno morala zvati ‘Mara’. Možda je baš trebalo biti tako da me nakon svih tih godina pisanja za sebe upravo moja Mara ohrabri da taj dio sebe napokon pokažem i drugima.“

A ovo nije jednokratni glazbeni izlet. Mara i Zvonimir već imaju pet gotovih pjesama.

„Najvažnije mi je da je čuvamo od pritiska i da sve ovo za nju ostane nešto lijepo. Ona je prije svega dijete. Želim da pjeva zato što u tome uživa, da bira pjesme koje se njoj sviđaju i da se veseli svakom snimanju i nastupu. Ne želim da ikada osjeti da nešto mora“, ističe Zvonimir.

„Glumiti jako volim i želim nastaviti glumiti, ali oduvijek volim i pjevati i nastupati. Voljela bih snimati nove pjesme i spotove i jednog dana imati svoj pravi koncert. Ali najviše želim da mi sve ovo i dalje bude zabavno.“- izjavila je Mara.

A ako je suditi po njezinoj energiji, planovima i pet pjesama koje već čekaju svoj trenutak, „Mara“ nije tek simpatičan glazbeni izlet, nego početak jednog sasvim novog poglavlja. Glumu ne namjerava napustiti, baš kao ni školu, ples, crtanje i sve ono što čini njezin devetogodišnji svijet. Glazba je samo dobila svoje mjesto u njemu, bez velikih očekivanja i pritiska, ali s puno uzbuđenja zbog svega što tek dolazi.

Tri godine publika je poznaje kao Cvitu. Od sada će sve više upoznavati Maru.

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