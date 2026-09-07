Cvijeće kad god vam zatreba: U Strelitziji buket možete kupiti i iz aparata, platiti karticom i odmah ga ponijeti

Rođendan kojeg ste se sjetili u posljednji trenutak, godišnjica, spontani odlazak u goste ili jednostavno želja da nekome uljepšate dan. Cvijeće je jedan od onih znakova pažnje za koje često ne treba poseban razlog, ali je dobro znati da do lijepog buketa možete doći brzo i jednostavno.

Upravo na tome svoju uslugu gradi Cvjećarnica Strelitzia, koja je klasičnu kupnju cvijeća povezala s online naručivanjem, dostavom, ali i jednim još uvijek prilično neuobičajenim načinom kupnje – samoposlužnim aparatom za prodaju cvijeća.

I tu postoji jedna zanimljivost.

Mnogi prolaznici, naime, misle da je riječ samo o lijepo uređenom izlogu na adresi Vinkovačka 23a u Splitu.

Ali nije.

Nije izlog – buket iz aparata možete kupiti karticom i odmah preuzeti

Profesionalna rashladna vitrina ispred Strelitzie zapravo je aparat za prodaju gotovih buketa.

Postupak je jednostavan: pogledate ponuđene bukete, odaberete onaj koji vam se sviđa, platite karticom, preuzmete ga i odmah nosite sa sobom.

Bez čekanja. Bez potrebe da djelatnik bude uz vas. Bez kompliciranja.

U vitrini se nalaze već pripremljeni buketi koji se čuvaju u profesionalno rashlađenim uvjetima kako bi cvijeće što dulje ostalo svježe i kvalitetno.

Posebna pažnja posvećena je i samom transportu. Buketi se dobivaju u profesionalnoj posudi prilagođenoj za nošenje, uz dodatak prehrane za cvijeće koji pomaže produžiti njegovu svježinu.

Drugim riječima, ne kupujete samo cvijeće koje lijepo izgleda u trenutku preuzimanja, već je osmišljeno tako da ga možete jednostavno transportirati i što dulje uživati u njemu.

Možete naručiti i svoj buket, a on će vas čekati

Aparat nije namijenjen samo kupnji već pripremljenih buketa.

Kupac se može unaprijed javiti osoblju Strelitzie, dogovoriti buket prema svojim željama, a djelatnici će ga pripremiti i ostaviti u rashladnoj vitrini pod posebnom šifrom namijenjenom upravo tom kupcu.

Tako svoj buket možete preuzeti kada vam odgovara, bez čekanja i bez potrebe da ga ponovno birate na licu mjesta.

U cvjećarnici, online ili iz aparata – birate što vam više odgovara

Strelitzia je svoju ponudu zapravo prilagodila različitim navikama kupaca.

Ako volite klasičan odlazak u cvjećarnicu, možete osobno doći, odabrati cvijeće i prepustiti floristima da slože buket.

Ako sve želite riješiti iz svog doma ili ureda, dostupno je online naručivanje uz dostavu.

Ako ste u prolazu i odmah vam treba cvijeće, možete ga kupiti iz samoposlužnog aparata.

A ako želite točno određeni buket, možete ga unaprijed naručiti i kasnije samo preuzeti.

Upravo je to možda i najveća prednost cijelog koncepta – kupnja cvijeća više se ne mora prilagođavati vašem rasporedu, nego se usluga prilagođava vama.

Za one koji cvijeće žele poslati na željenu adresu, dostupna je i online narudžba s dostavom putem stranice www.dostavacvijeca.com

A sljedeći put kada prođete pokraj njihove vitrine pune buketa, nemojte samo pogledati izlog.

Jer to zapravo – nije samo izlog. Buket koji gledate možete odmah kupiti, preuzeti i ponijeti sa sobom.