Čuvao 'speed', dobio 5,5 godina zatvora! Pravi vlasnik 'metha' pao kod Sarajeva s 25 kila droge

Zbog posjedovanja s ciljem daljnje preprodaje 2,5 kilograma metamfetamina te 147 grama amfetamina, na pet i pol godina zatvora osuđen je Ante Perković - Tabak.

Splitski općinski sud nije povjerovao njegovoj obrani da je drogu 'samo čuvao za prijatelja', što je bilo njegovo djelomično priznanje. Taj prijatelj iz djetinjstva kojem je činio uslugu je također zanimljiv lik, no o detaljima nešto kasnije...

U obiteljskoj kući kod Sinja koncem veljače ove godine kod 46-godišnjaka (nije prethodno osuđivan) je pronađena droga u nekoliko plastičnih vrećica u raznim količinama i omjerima droge, kofeina i dodatka prehrani kreatina, ali i vaga za precizno mjerenje te mlinac na kojem su također nađeni ostaci droge. Upravo ti 'sporedni' predmeti su, između ostalog, bili ključni za osuđujuću presudu, jer nedvojbeno upućuju da se okrivljeni bavio preprodajom. Nezaposlen posljednjih šest godina nije drugačije mogao uzdržavati obitelj, a sastojci za povećanje mase opojne droge koji su pronađeni u kući također upućuju na zaključak o dilanju. Iako su ispitani policajci kazali da ga poznaju kao ovisnika, ne kao dilera (odmah im je na početku pretrage kuće predao svu drogu), kao i priznanje optuženog da bi vikendima konzumirao 'speed' kojeg mu je prijatelj dao na čuvanje kao i 'crystal meth', to nije pomoglo.

'Misteriozni' prijatelj

Posebno je zanimljivo što je Perković - Tabak od početka govorio o tom misterioznom prijatelju čija je zapravo droga, no ime je kazao tek koncem ljeta na suđenju...

'Priznao' je kako je čuvao i veću količinu droge od pronađene za prijatelja iz djetinjstva koji je upao u kockarske dugove, Ivana Majića! Imenovanje stvarnog vlasnika droge je međutim koincidiralo s Majićevim nestankom (još uvijek se nalazi na MUP-ovoj stranici nestalih osoba) početkom lipnja ove godine. Još je sigurniji u iskaz bio optuženi kad je doznao kako je Majić 'pao' u rujnu ove godine, u akciji Pantera BiH policije u kojoj je uhićeno još nekoliko osoba s ukupno 25 kilograma speeda, hašiša i marihuane (otkrivena je kod Konjica plantaža kanabisa!) te još 45 kilograma 'mix mase'.