Čuvaju je generacije, a ona i dalje rađa: Održana berba plodova najstarije kaštelanske masline

Kaštelanska ljepotica, Stara maslina, u Kaštela Štafiliću svjedoči o tome kako postoje živi svjedoci stvaranja povijesti, a kako je maslina stara 1500 godina, uvrštena je u najstarije stablo na svijetu. Berbu plodova ove ljepotice, odradile su vrijedne ruke težaka, okupljenih u društvu ''Bijaći'' i uz pomoć mališana iz odgojno-obrazovnih ustanova. Berbu organizira Društvo „Bijaći“ u suradnji s Gradom Kaštela, Splitsko-dalmatinskom županijom, Agromediteranskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, JU More i krš, udrugama „Mastrinka“ i „Šušur“, TZ Kaštela, Muzejom grada Kaštela, SŠ „Braća Radić“ i OŠ „Bijaći“.

''Maslina je oduvijek bila središte svega što je prirodno i tradicionalno u ovom kraju te je na poseban način povezana s identitetom našega grada. Sve je krenulo upravo odavde, od temelja naše tradicije – najstarijeg stabla masline u Kaštelima'', započeo je priču Ivan Vicenco Pensa te nadodao:

''Posebno nas veseli što u ovakvim događanjima sudjeluje velik broj djece iz vrtića i škola. Važno je od najranije dobi učiti djecu da poštuju prirodu i stabla, ne samo zbog njihove starosti i vrijednosti, već i zato što i danas daju plodove. Na taj način djeca uče koliko je važno boraviti u prirodi, zajednički raditi, koristiti njezine plodove, ali i uzvratiti prirodi brigom i očuvanjem'', pojasnio je Pensa u ime društva ''Bijaći''.

Nakon berbe provest će se ekološki tretman grana kako bi se dodatno zaštitilo stablo.Urod je i ove godine jako dobra, grane su zdrave, a očekuje se oko 200 kg maslina. Ona je naša starica koju s posebnom pažnjom čuvamo i nadamo se da će nas svojim plodovima darivati još mnogo, mnogo godina.