“Curooo!”: Nepoznati mladić dirnuo navijačicu Hajduka svojom gestom

Jedna navijačica Hajduka podijelila je s nama emotivnu poruku zahvale upućenu nepoznatom mladiću koji joj je nakon utakmice na Poljudu vratio izgubljeni šal — predmet koji za nju ima posebnu sentimentalnu vrijednost.

Kako je napisala u poruci, nakon utakmice u petak krenula je kući s Poljuda, ne primijetivši da joj je tijekom hodanja ispao šal. Tek zahvaljujući poštenom prolazniku, koji je potrčao za njom i dozivao je, šal joj je vraćen.

– Krenila san s Poljuda doma, brstila na mobitel i nisam ni skužila da mi je šal ispa. Momak je vika za mnom: „Curooo!”, i kad san se okrenila, pružija mi je moj šal – napisala je navijačica.

Istaknula je kako joj taj šal znači mnogo jer je uz nju na svakoj utakmici Hajduka te priznala da bi joj njegov gubitak teško pao.

– Tako mala gesta, a mene je baš puno takla. Ne znan kako bi se osjećala da san izgubila taj šal – poručila je.

Na kraju je nepoznatom mladiću zahvalila od srca i poželjela mu sve najbolje u životu, uz nadu da će možda upravo preko ove poruke prepoznati da se radi o njemu.

– Dobri i pošteni čovječe, neizmjerno ti hvala. Nadan se da ćeš se pripoznat – zaključila je emotivna navijačica.