Cure neslužbeni detalji ubojstva 36-godišnje žene: "Ženi je prerezao vrat pred njihovim djetetom"

Slovenska policija intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim da je tijekom noći nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu na području Vuhreda, naselja nedaleko od granice s Austrijom, piše Index.

Policija upozorava da je osumnjičeni opasan i nepredvidiv. Građanima poručuje da mu ne prilaze i ne pokušavaju s njim uspostaviti kontakt.

Ako ga uoče, trebaju se skloniti na sigurno mjesto i odmah nazvati policiju na broj 113.

Portal Žurnal24 neslužbeno doznaje da je žrtva bila žena s kojom je osumnjičeni imao dijete. Prema njihovim neslužbenim informacijama, muškarac je ženi prerezao vrat pred njihovim djetetom. Navodno je imao i psihičkih problema.

Novinari su od policije zatražili službenu potvrdu tih informacija. Pitali su i je li osumnjičeni ranije bio evidentiran zbog nasilja te može li biti naoružan.

Iz policije su odgovorili da je u ovom trenutku najvažnije pronaći počinitelja te obećali da će sve službene informacije objaviti nakon što ga pronađu, prenosi Index.