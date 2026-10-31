"Čujete glas vlastitog djeteta, ali to možda nije ono!" Stručnjak otkriva kako kriminalci koriste umjetnu inteligenciju i upozorava na opasnosti za obitelji

U sklopu novinarskog projekta Dalmacije Danas "Mračne stran(ic)e interneta – koje tajne krije dark web?", kroz koji istražujemo skrivene dijelove interneta, trgovinu osobnim podacima, kibernetički kriminal i opasnosti koje prijete građanima u digitalnom svijetu, razgovarali smo s Tinom Šokićem, stručnjakom za kibernetičku sigurnost koji se bavi edukacijom, društvenim inženjeringom i prikupljanjem te analizom javno dostupnih informacija (OSINT).

Riječ je o projektu koji kroz sedam članaka i razgovore sa stručnjacima nastoji približiti javnosti stvarne rizike digitalnog okruženja, razjasniti brojne zablude o dark webu te upozoriti na važnost zaštite privatnosti i osobnih podataka. U razgovoru za Dalmaciju Danas Šokić otkriva koliko se informacija o nama može prikupiti bez našeg znanja, kako ukradene lozinke i osobni podaci završavaju na kriminalnim internetskim tržištima te na koje načine prevaranti iskorištavaju ljudsko povjerenje, strah i nepažnju. Posebno upozorava na sve uvjerljivije prijevare uz pomoć umjetne inteligencije, mogućnost lažiranja glasova bliskih osoba te opasnosti kojima su na internetu izložena djeca i mladi.

Govori i o seksualnim ucjenama, manipulacijama putem društvenih mreža i slučajevima u kojima maloljetnici mogu nesvjesno postati sudionici kriminalnih aktivnosti. Uz konkretne savjete za roditelje i građane, objašnjava kako provjeriti jesu li osobni podaci kompromitirani, što učiniti u slučaju internetske prijevare i zašto digitalna sigurnost danas mora postati dio svakodnevnih navika svake obitelji.

Gospodine Šokić, koliko su hrvatski građani danas svjesni količine osobnih podataka koje svakodnevno ostavljaju na internetu? Može li netko o nama prikupiti mnogo više informacija nego što mislimo, čak i kada pazimo što objavljujemo?

- Mislim da smo danas prilično svjesni da ostavljamo podatke na internetu, ali puno manje svjesni koliko se iz tih naizgled nepovezanih podataka može saznati o nama. Uzmimo jedan jednostavan primjer. Objavite fotografiju s godišnjeg odmora, pohvalite se novim poslom na LinkedInu, ostavite komentar na nekom forumu, a prijatelj vas označi na fotografiji s rođendana. Svaka od tih informacija zasebno možda ne znači mnogo. Međutim, kada ih netko poveže, odjednom dobije prilično dobru sliku o vama, vašim navikama, odnosima, poslu, pa čak i o tome gdje se i kada krećete. U svijetu kibernetičke sigurnosti postoji disciplina koju nazivamo OSINT, odnosno prikupljanje i analiza informacija iz javno dostupnih izvora. Upravo se time profesionalno bavim i tome podučavam druge. Ono što ljude često iznenadi jest koliko se toga može saznati bez hakiranja, bez posebnog pristupa i bez probijanja bilo kakve lozinke. Samo promatranjem i povezivanjem informacija. I još nešto. Nije problem samo ono što sami objavljujemo. O nama podatke objavljuju i drugi, prikupljaju ih aplikacije, internetske trgovine, oglašivačke platforme i razni servisi koje smo možda koristili samo jednom prije pet godina. Zato bih rekao da digitalna privatnost nije samo pitanje onoga što odlučimo podijeliti, nego i onoga što drugi mogu zaključiti iz podataka koje smo ostavili iza sebe. A internet, nažalost, ima prilično dobro pamćenje ili, drugim riječima, sve što je "na internetu" ostaje na internetu.

Kako osobni podaci običnih građana završavaju na dark webu i koliko je takva pojava raširena? Može li netko ondje pronaći svoju lozinku, adresu elektroničke pošte ili druge privatne informacije, a da uopće nije svjestan da su njegovi podaci ukradeni?

- Prvo bih demistificirao nešto, a to je da dark web nije nekakvo čarobno mjesto na kojem se okupljaju isključivo kriminalci u kapuljačama. To je dio interneta kojem se pristupa posebnim tehnologijama, a može se koristiti i za potpuno legitimne svrhe, primjerice zaštitu anonimnosti. Međutim, postoje kriminalna tržišta i forumi na kojima se prodaju ili razmjenjuju ukradeni podaci, a nažalost, to je najčešće prvi korak u razvoju cijelog kibernetičkog napada. Kako podaci tamo završe? Najčešće ne zato što je netko napao baš vas, nego zato što je kompromitiran neki servis kojem ste povjerili svoje podatke. Internetska trgovina, društvena mreža, aplikacija ili neka druga organizacija. Postoji i zlonamjerni softver, takozvani infostealer, koji s kompromitiranog računala može krasti spremljene lozinke, sesijske podatke i druge osjetljive informacije. I sada dolazimo do zanimljivog dijela. Vi možete biti izuzetno pažljivi, koristiti snažne lozinke i nikada ne kliknuti na sumnjivu poveznicu, a vaši podaci svejedno mogu završiti u nekoj ukradenoj bazi jer ih netko drugi nije dovoljno dobro zaštitio. To je ona neugodna činjenica digitalnog života. Ne kontroliramo uvijek sigurnost organizacija kojima povjeravamo podatke. Dodatno, ne moramo ni posjećivati dark web da bismo provjerili jesu li naši podaci bili obuhvaćeni poznatim curenjima. Postoje legitimne usluge poput Have I Been Pwned koje upravo tome služe. A ako se pokaže da je naša adresa elektroničke pošte bila u kompromitiranoj bazi, to ne znači automatski da netko ima pristup našem računu. Ali svakako znači da imamo dobar razlog provjeriti sigurnost svojih računa. Sve navedeno uvijek je dio mojih radionica o kibernetičkoj sigurnosti. Prvenstveno radim komercijalno za tvrtke, agencije i državna tijela diljem svijeta, ali također povremeno izravno s hrvatskim poduzetnicima, školama, pa čak i domovima za starije.

U svom radu često ističete važnost ljudskog čimbenika i društvenog inženjeringa. Kako kriminalci danas najčešće manipuliraju ljudima da bi došli do njihovih podataka ili novca? Koje su internetske prijevare trenutačno posebno opasne?

- Uvijek volim reći da napadač ne mora biti bolji informatičar od vas. Ponekad je dovoljno da bude bolji psiholog. Društveni inženjering, odnosno manipuliranje ljudima radi dobivanja informacija, novca ili pristupa sustavima, nije nastao s internetom. Prevaranti su postojali puno prije računala. Samo su danas dobili puno veće tržište. A najčešće iskorištavaju, ili bolje rečeno prizivaju, one najstarije, primordijalne ljudske osjećaje i osobine: strah, znatiželju, povjerenje, pohlepu i osjećaj hitnosti. Dobijete poruku da vam je paket zadržan, da morate odmah platiti nekoliko eura, da vam je bankovni račun blokiran ili da ste ostvarili nevjerojatan povrat na investiciju. I tu se događa nešto zanimljivo. Napadač ne mora nužno uvjeriti žrtvu da je njegova priča savršeno istinita. Dovoljno je da je natjera da reagira prije nego što razmisli. Prema godišnjem izvještaju Nacionalnog CERT-a, u Hrvatskoj je tijekom 2025. obrađeno 1513 kibernetičkih incidenata, što je 35,9 posto više nego prethodne godine. Phishing je činio 32 posto obrađenih incidenata, a druge financijski motivirane prijevare 18 posto. Važno je naglasiti da to nisu svi napadi koji su se dogodili, nego oni koje je CERT zaprimio ili otkrio. Zato se u takvoj statistici vodim načelom: ako nije prijavljeno, nije se dogodilo. Posebno bih izdvojio lažne internetske trgovine, investicijske prijevare, lažno predstavljanje banaka i dostavnih službi te prijevare putem oglasnika. Zanimljivo je da je hrvatski Nacionalni CERT razvio i besplatnu uslugu CERT iffy za provjeru internetskih trgovina. Dakle, moj savjet je jednostavan. Kada vas netko na internetu požuruje da odmah platite, kliknete ili otkrijete podatke, upravo je to trenutak kada biste trebali usporiti. Kriminalci jako vole našu žurbu.

Umjetna inteligencija omogućuje stvaranje uvjerljivih lažnih poruka, fotografija, videozapisa i glasovnih snimki. Koliko se povećava opasnost od prijevara i ucjena? Kako građanin može prepoznati da razgovara s prevarantom, a ne s osobom kojoj vjeruje?

- Do prije nekoliko godina često smo govorili ljudima da obrate pozornost na gramatičke pogreške, neobične formulacije i loše prevedene poruke. Danas je taj savjet sve manje pouzdan. Umjetna inteligencija može u nekoliko sekundi napisati uvjerljivu poruku na odličnom hrvatskom jeziku, prilagoditi je određenoj osobi, generirati fotografiju, pa čak i imitirati nečiji glas. Zamislite da vas nazove netko tko zvuči kao vaše dijete i kaže da je u nevolji te hitno treba novac. Vi ne čujete nekakav robotski glas. Čujete nešto što zvuči kao vaše dijete. Američka Savezna trgovinska komisija (FTC) upozorava upravo na takve prijevare u kojima se glas bliske osobe može imitirati na temelju kratkog audiozapisa. I kako se onda zaštititi? Možda zvuči pomalo staromodno, ali moramo ponovno naučiti provjeravati identitet drugim, neovisnim kanalom. Ako vas netko nazove i traži novac, prekinite poziv i nazovite tu osobu na broj koji već poznajete. Ako vam netko pošalje neobičnu poruku, provjerite je drugim putem. Unutar obitelji možete dogovoriti i posebnu riječ ili pitanje za hitne situacije, uz razumijevanje da ni takva mjera nije nepogrešiva. Više ne možemo uvijek vjerovati vlastitim očima i ušima kada je riječ o digitalnom sadržaju. I to je možda najveća promjena koju nam umjetna inteligencija donosi. Ne moramo svi postati stručnjaci za prepoznavanje deepfake sadržaja. Ali moramo postati malo bolji u provjeravanju onoga što nam se predstavlja kao istina.

Posebno zabrinjava sigurnost djece i mladih. Koliko su oni izloženi manipulacijama, internetskim ucjenama, lažnim profilima i opasnim sadržajima? Postoji li mogućnost da mlada osoba, iz znatiželje ili neznanja, bude uvučena u kriminalne aktivnosti na internetu?

- Ovdje bih prvo naglasio nešto što često zaboravljamo. Djeca danas ne razlikuju digitalni i fizički svijet na način na koji to rade starije generacije. Njima je internet jednostavno dio svakodnevnog života. I upravo zato ne bih volio da stvaramo dojam kako je internet nekakvo mračno i opasno mjesto na kojem iza svakog profila čeka kriminalac. Ali rizici postoje. I ozbiljni su. Lažni profili, manipulacije, vršnjačko nasilje, ucjene, krađa identiteta i seksualno iskorištavanje samo su dio problema. Posebno je opasno što osobe koje manipuliraju djecom često ne počinju prijetnjama. Počinju prijateljstvom, pažnjom, zajedničkim interesima ili ponudom koja zvuči bezazleno. A postoji i jedan problem o kojem se znatno manje govori. Djeca i mladi ne moraju biti samo žrtve kibernetičkog kriminala. Mogu, često nesvjesno, postati i njegovi sudionici. Europol upozorava na iskorištavanje maloljetnika za različite kriminalne aktivnosti, uključujući kibernetičke napade, internetske prijevare i pranje novca. Primjerice, mladoj osobi netko može ponuditi novac da preko svojeg bankovnog računa primi i proslijedi određeni iznos. Naizgled jednostavna zarada, a zapravo sudjelovanje u kriminalnoj aktivnosti. Zato djecu ne trebamo učiti samo kako se zaštititi od napadača, nego i kako prepoznati trenutak kada ih netko pokušava iskoristiti. Jer nije svaki posao na internetu posao, nije svaki prijatelj prijatelj, a nije ni svaka ponuda za brzu zaradu prilika koju treba prihvatiti.

Sve se češće govori o seksualnim ucjenama putem interneta, uključujući slučajeve u kojima kriminalci prijete objavljivanjem intimnih fotografija. Kako prepoznati takvu opasnost i što bi roditelji, ali i same žrtve, trebali učiniti ako se nađu u takvoj situaciji?

- Ovo je jedna od tema kod kojih bih humor ipak ostavio po strani. Otkako sam i sam postao otac, ovakve su teme za mene dobile jednu sasvim novu dimenziju. Seksualne ucjene, odnosno sextortion, posebno su opasne jer napadači ne ciljaju samo na podatke ili novac. Ciljaju na osjećaj srama, straha i bespomoćnosti. Scenarij može biti vrlo jednostavan. Netko uspostavi kontakt preko društvene mreže, razvije privid povjerenja, zatraži intimnu fotografiju, a zatim počnu prijetnje. Ako ne platite, fotografija će navodno završiti kod prijatelja, roditelja ili na internetu. Dodatni problem je umjetna inteligencija. Danas se kompromitirajući sadržaj može i umjetno generirati, bez postojanja stvarne intimne fotografije. Što napraviti? Prije svega, ne plaćati ucjenjivaču i ne slati dodatne fotografije. Plaćanje ne jamči prestanak ucjene. Potrebno je sačuvati komunikaciju, korisnička imena, poveznice i prijetnje kao dokaze, bez daljnjeg dijeljenja intimnog sadržaja. Zatim treba prijaviti slučaj policiji i platformi na kojoj se ucjena događa. U Hrvatskoj se slučajevi iskorištavanja djece mogu prijaviti putem MUP-ove usluge Red Button, a policiji i pozivom na 192. Postoji i jedna korisna, a relativno slabo poznata usluga. Take It Down može pomoći u sprječavanju širenja intimnih fotografija nastalih kada je osoba bila maloljetna. Za sadržaj nastao u odrasloj dobi postoji StopNCII. Obje usluge koriste digitalne otiske sadržaja kako fotografije ne bi morale biti poslane samoj usluzi, ali djeluju samo na platformama koje sudjeluju u programu. I sada ono najvažnije. Ako je dijete žrtva ucjene, reakcija roditelja ne smije biti: "Pa zašto si to napravio?" Dijete je već dovoljno uplašeno. U tom trenutku treba mu netko tko će mu pomoći, a ne netko pred kim će se morati dodatno opravdavati.

Koliko roditelji danas razumiju digitalni svijet svoje djece? Kako razgovarati s mladima o opasnostima interneta, a da ih se pritom nepotrebno ne plaši? Koje biste tri stvari savjetovali svakom roditelju kada je riječ o zaštiti djece na internetu?

- Mislim da mnogi roditelji poznaju aplikacije koje njihova djeca koriste, ali ne razumiju uvijek što se unutar tih aplikacija događa. I to je razumljivo. Digitalni svijet mijenja se nevjerojatnom brzinom. Dok roditelj nauči što je jedna društvena mreža, dijete je već na drugoj. Ali ne mislim da roditelji trebaju postati stručnjaci za kibernetičku sigurnost. Trebaju prije svega ostati roditelji. Kada bih morao izdvojiti tri stvari, prva bi bila razgovor. Ne ispitivanje, ne kontrola svake poruke, nego iskreno zanimanje za digitalni život djeteta. S kim razgovara, što igra, što gleda i što mu je zanimljivo. Druga je stvar povjerenje. Dijete mora znati da vam se može obratiti ako nešto pođe po zlu, čak i ako je samo napravilo pogrešku. A treća je zajedničko postavljanje pravila. Privatnost profila, dijeljenje fotografija, komunikacija s nepoznatim osobama i osnovne sigurnosne postavke trebaju biti dio razgovora, a ne samo zabrana. I dodao bih još nešto. Roditelji često govore djeci da manje koriste mobitele, a onda sami provedu cijeli obiteljski ručak odgovarajući na poruke. Djeca nas promatraju puno više nego što nas slušaju. Zato je možda dobro da digitalna sigurnost i digitalne navike počnu upravo od nas odraslih. Cilj nije odgojiti dijete koje se boji interneta, nego dijete koje zna prepoznati problem i koje zna kome se obratiti kada nešto nije u redu.

Zamislimo da građanin otkrije kako su njegova lozinka, osobni dokumenti ili drugi privatni podaci kompromitirani. Što bi trebao odmah poduzeti, kome se obratiti i postoje li pouzdani načini da provjeri jesu li njegovi podaci bili obuhvaćeni poznatim curenjima informacija?

- Prvo, bez panike. Znam da je to lako reći kada se incident događa nekom drugom, ali panika nam u sigurnosti rijetko pomaže. Važno je ustanoviti što je zapravo kompromitirano. Je li riječ samo o adresi elektroničke pošte u nekoj staroj bazi podataka, je li otkrivena lozinka ili netko doista ima neovlašten pristup računu? To su različite situacije i ne zahtijevaju potpuno jednaku reakciju. Ako je kompromitirana lozinka, treba je odmah promijeniti, kao i lozinke svih drugih računa na kojima je korištena ista lozinka. Preporučujem uključivanje višefaktorske autentifikacije, provjeru aktivnih prijava i odjavu nepoznatih uređaja. Ako sumnjate da je kompromitiran i sam uređaj, lozinke mijenjajte s drugog, pouzdanog uređaja. Ako su izloženi bankovni podaci, odmah kontaktirajte banku. Ako se sumnja na krađu identiteta ili zlouporabu osobnih dokumenata, potrebno je obratiti se policiji i nadležnim izdavateljima dokumenata. Za provjeru poznatih curenja podataka preporučujem ranije spomenuti Have I Been Pwned. Važno je razumjeti da ova usluga ne sadrži sva curenja podataka niti pronalazak e-mail adrese znači da je automatski ukradena i lozinka, već može poslužiti kao dobar pokazatelj onoga što se događa. Računalno-sigurnosni incidenti mogu se, ovisno o njihovoj prirodi, prijaviti i hrvatskom Nacionalnom CERT-u putem adrese incident@cert.hr. I još jedan savjet. Nemojte čekati incident da biste otkrili koje sve račune imate i gdje koristite iste lozinke. Jer mnogi od nas imaju digitalne račune koje nisu otvorili godinama. A napadači koriste taj trenutak nepažnje ili loše kibernetičke higijene.

Koje biste najvažnije sigurnosne navike preporučili svakoj hrvatskoj obitelji? Što građani mogu učiniti već danas kako bi smanjili rizik od krađe identiteta, internetskih prijevara i zlouporabe osobnih podataka?

- Za početak bih volio da prestanemo razmišljati o kibernetičkoj sigurnosti kao o nečemu što zahtijeva skupu opremu, posebno znanje ili nekakve čarobne aplikacije. Većina obitelji može značajno smanjiti rizik primjenom nekoliko relativno jednostavnih navika. Koristite različite lozinke za različite račune. Upravitelj lozinki (engl. password manager) u tome može jako pomoći, a gdje je moguće, koristite duge lozinke (na primjer, skup nekoliko riječi) i višefaktorsku autentifikaciju. Redovito ažurirajte uređaje i aplikacije. I ne zaboravite sigurnosne kopije fotografija i važnih dokumenata. Jer kibernetička sigurnost nije samo zaštita od kriminalaca. Ponekad je problem običan pokvareni disk ili izgubljeni mobitel. Posebno bih izdvojio zaštitu glavne adrese elektroničke pošte. Zašto? Zato što je ona često ključ za oporavak gotovo svih drugih digitalnih računa. Ako netko preuzme vaš glavni e-mail, potencijalno može pokušati preuzeti i brojne druge račune. A kada govorimo o prijevarama, možda je najkorisnija navika jednostavno zastati. Ne morate otvoriti svaku poveznicu. Ne morate odgovoriti na svaku poruku. Ne morate vjerovati svakoj nevjerojatnoj ponudi. I ne morate nikome dokazivati da ste dovoljno brzi da u roku od trideset sekundi uplatite novac. Za kraj bih izdvojio još nešto što smatram važnijim od bilo koje aplikacije. Razgovarajte o digitalnoj sigurnosti unutar obitelji. Ne samo s djecom. I sa starijim članovima obitelji koji možda nisu odrasli uz internet, ali danas koriste internetsko bankarstvo, pametne telefone i društvene mreže. Dogovorite što ćete učiniti ako netko primi sumnjiv poziv, izgubi pristup računu ili dobije poruku koja ga uznemiri. Jer kibernetička sigurnost u obitelji nije odgovornost onoga tko se najbolje razumije u računala. To je zajednička stvar. I ne moramo svi biti stručnjaci za kibernetičku sigurnost. Dovoljno je da ne budemo baš najlakša meta na internetu.

Za kraj, kroz svoj rad educirate polaznike diljem svijeta, od početnika do iskusnih stručnjaka za kibernetičku sigurnost. Pokrenuli ste i vlastiti edukacijski projekt CyberWithTino. Što vas je potaknulo na taj korak i kome je projekt namijenjen?

- Dugi niz godina bavim se edukacijom u području kibernetičke sigurnosti i danas imam priliku raditi s ljudima iz cijelog svijeta, od onih koji tek ulaze u ovu industriju do sigurnosnih analitičara i stručnjaka iz velikih međunarodnih organizacija. I primijetio sam jednu zanimljivu stvar. Bez obzira na to dolazite li iz male tvrtke ili organizacije s nekoliko stotina tisuća zaposlenika, problemi su često vrlo slični. Razlika je uglavnom u njihovoj veličini. Upravo je iz tog iskustva nastao CyberWithTino, moj vlastiti edukacijski projekt kroz koji želim znanje i praktično iskustvo iz kibernetičke sigurnosti učiniti dostupnijima široj publici. Poseban naglasak stavljam na razumijevanje, a ne samo na pamćenje pojmova. Jer možete naučiti napamet pedeset definicija, položiti nekoliko certifikata i svejedno ne znati što napraviti kada se pred vama pojavi stvarni sigurnosni incident. Kroz CyberWithTino razvijam edukacije, praktične radionice i sadržaje za ljude koji žele razumjeti digitalnu sigurnost, ali i za one koji žele izgraditi profesionalnu karijeru u tom području. A ono što mi je posebno važno jest pokazati da kibernetička sigurnost ne mora biti rezervirana samo za informatičare. Naravno, nećemo svi postati sigurnosni analitičari. Niti trebamo. Ali svi možemo naučiti dovoljno da razumijemo rizike, donosimo bolje odluke i malo sigurnije živimo u digitalnom svijetu.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti