Čudo od prizora sa Zvjezdanog sela: Italija se pojavila na horizontu, a panorame Brača, Splita, Kaštela, Solina će vas oduševiti

Nakon nekoliko ciklonalnih dana s jugom i uz povremenu kišu, nedjelja je donijela prekretnicu. U prvom dijelu dan, a posebno još u noći, bilo je kiše, lokalno i obilnije. Prema podacima Crometeo mreže postaja, najviše je tijekom nedjelje palo u Konavala, 60 litara po kvadratnom metru.

Tijekom dana kiša je prestala i sa zapada se postupno razvedrilo pa je drugi dio popodneva bio najtopliji dio dana s najvišim dnevnim temperaturama od 20 do 24°C.

Navečer je vidljivost bila izvrsna pa smo iskoristili povoljne vremenske prilike za snimiti panoramske fotografije sa 700 metara visokog Zvjezdanog sela Mosor.

Zbog naoblake iza Apenina nije se vidio 273 kilometra udaljeni Corno Gradne, visok 2912 metara. No, iza Svetog Andrije vidjela se druga najviša planina Apenina - Majella.

Iznenađenje je bio rijetko jasan pogled na 200 kilometara udaljeni Gargano.

Osim toga, donosimo snimke bračkog gradova i naselja, Splita, Solina, Kaštela, Trogira...