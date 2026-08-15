Čudo na Imberu: Luda kuća netaknuta iako je požar devastirao njen okoliš

Dok s požarišta na omiškom području tijekom dana stižu uglavnom teške i uznemirujuće vijesti, iz planine je stigla i jedna koja će razveseliti brojne planinare i ljubitelje prirode.

Planinarska kuća "Luda kuća" ostala je čitava, iako je požar zahvatio i spalio velik dio njezina neposrednog okoliša.

Dobra vijest potvrđena je danas nakon obilaska terena. Zvonimir Kujundžić iz Planinarskog društva Imber, ujedno i član Hrvatske gorske službe spašavanja, objavio je fotografije koje najbolje pokazuju koliko se vatra približila objektu.

Na njima se vidi potpuno izgorjelo raslinje i crna, spaljena zemlja svega nekoliko metara od kuće. Dio stabala u neposrednoj blizini također je zahvaćen požarom, no sama planinarska kuća ostala je sačuvana.

Kujundžić nije skrivao olakšanje.

"U svoj ovoj jadnoj situaciji Luda kuća je priživila. Opravdala je ime, dašta san nego sritan..."

Vatra joj došla gotovo do vrata

Prizori oko objekta zorno pokazuju silinu požara. Šuma i nisko raslinje oko kuće na pojedinim su mjestima potpuno opožareni, dok je kamena planinarska kuća, obnovljena i ponovno otvorena 2022. godine, iz vatrene stihije izašla bez težih posljedica.

"Luda kuća" dobro je poznata planinarima koji pohode omiško zaleđe i područje Imbera, a vijest da je preživjela požar posebno je emotivno odjeknula među članovima planinarske zajednice koji su godinama sudjelovali u njezinu uređenju i održavanju.

U danu u kojem se zbraja velika šteta koju je požar ostavio iza sebe, prizor sačuvane kuće usred opožarenog krajolika jedna je od rijetkih dobrih vijesti s terena.