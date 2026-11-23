Tim liječnika KBC-a Zagreb izveo je iznimno zahtjevan zahvat tijekom porođaja i novorođenčetu uspješno odstranio veliki tumor s vrata. Riječ je o takozvanoj EXIT proceduri, koja je u Hrvatskoj izvedena tek drugi put. U operaciji, koja je trajala tri sata, sudjelovalo je 15 stručnjaka različitih medicinskih specijalnosti.

Novorođenče se već nekoliko dana nalazi na Zavodu za neonatologiju KBC-a Zagreb, gdje se oporavlja nakon složenog zahvata. Liječnici su morali intervenirati već tijekom porođaja jer je velika tvorba na djetetovu vratu predstavljala potencijalnu opasnost za disanje.

U operaciji sudjelovalo 15 medicinskih stručnjaka

O kakvom je zahvatu riječ, objasnila je Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu KBC-a Zagreb.

"Riječ je o djetetu koje je rođeno s vrlo velikom limfatičkom malformacijom vrata, koja je potencijalno ometala disanje, pa smo izveli EXIT proceduru. To je zahvat koji se izvodi tijekom carskog reza, pri čemu se kontrolirano izvlači samo glava, gornji dio prsnog koša i ruke, dok donji dio tijela ostaje u maternici, a dijete ostaje spojeno s majkom i prima kisik preko posteljice", navela je Grizelj za HRT.

Posebnost ovog postupka upravo je u tome što dijete tijekom zahvata ostaje djelomično u maternici, a opskrba kisikom nastavlja se preko posteljice. Na taj način liječnici mogu intervenirati prije nego što novorođenče počne samostalno disati.

U operaciji, koja je trajala tri sata, sudjelovalo je 15 medicinskih stručnjaka iz šest različitih specijalnosti KBC-a Zagreb. Takvi su zahvati iznimno rijetki, čak i u najvećim svjetskim medicinskim centrima.

Dva slična slučaja u godinu dana

"Konkretno, na ovom je slučaju sudjelovalo šest specijalnosti KBC-a Zagreb. Takvi se zahvati rijetko izvode čak i u vrlo velikim svjetskim ustanovama, odnosno američkim bolnicama, pa je tako velika bolnica u Philadelphiji objavila podatak o 17 takvih tumorskih tvorbi u 15 godina, a mi smo u godinu dana imali dva slučaja", naglasila je Grizelj.

Da su oba zahvata u KBC-u Zagreb u razdoblju od samo godinu dana uspješno izvedena, istaknuo je i Drago Prgomet, predstojnik Klinike za bolesti uha, grla i nosa te kirurgiju glave i vrata.

"Ovo su iznimno rijetki slučajevi, a činjenica da su se na KBC-u Zagreb dogodila dva slična slučaja u jednoj godini i da su oba uspješno riješena, samo potvrđuje kvalitetu i znanje naših ljudi. Budući da je ovo drugi takav slučaj u godinu dana, nekako smo već uigrani. Doduše, i prvi je put sve prošlo sjajno, kao i ovaj put, a to je danas normalno. Medicina nije predstava jednog čovjeka, medicina je ozbiljan posao, to je multidisciplinarnost u kojoj je svatko važan", rekao je Prgomet.

Ravnatelj: Možemo rješavati najsloženije slučajeve

Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki naglasio je da bolnica raspolaže stručnjacima koji mogu izvoditi i najsloženije medicinske zahvate.

"Na KBC-u Zagreb postoji multidisciplinarni tim koji može rješavati najsloženije slučajeve, čime se KBC svrstava uz najnaprednije ustanove u Europskoj uniji. Dobivamo upite iz Europe, sjeverne Afrike i susjednih zemalja, a gotovo svakodnevno primamo i zahtjeve za edukacije u području rada KBC-a Zagreb", kazao je Borovečki.

Uspješno izvedena operacija mogla bi poslužiti i kao primjer na budućim stručnim edukacijama. Liječnici su optimistični kada je riječ o daljnjem oporavku novorođenčeta. Prema dosadašnjim nalazima, vjeruju da dodatni zahvati i liječenje neće biti potrebni.

"Na temelju onoga što smo učinili i prvih nalaza, mislimo da neće biti potrebni nikakvi daljnji zahvati niti ikakvo drugo liječenje, tako da očekujemo sretno djetinjstvo za našeg malog pacijenta", zaključio je Prgomet.