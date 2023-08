ČUDESNA KATARINA BABAN U BRILJANTNOJ KOMEDIJI "PUNI PANSION" KOJU MORATE POGLEDATI: 'Vraćam se 21. kolovoza na moj omiljeni festival Teatar uz more'

Katarina Baban mlada je i talentirana glumica koju smo u Splitu imali prilike pogledati u nekoliko kod publike omiljenih predstava. Jedna od njih je i komedija "4 poze, sretan svršetak" za koju je prošlog ljeta publika Teatra uz more Katarinu Baban nagradila kao Najbolju glumicu festivala.

Ovog ljeta vraća se 21. kolovoza u Split s komedijom "Puni pansion" koju zaista morate pogledati!

"Puni pansion" životna je komedija iz pera poznatog pisca, dramaturga i novinara Igora Weidlicha prema motivima velikog Broadwayskog hita 'Fully Committed' za koju režiju potpisuje vrlo talentirana Tihana Strmečki a nastala je u koprodukciji B GLAD Produkcije i KD "Vatroslav Lisinski".

Duhovita komedija otkriva na što su spremni 'mali' ljudi koji na današnjem nemilosrdnom tržištu rada svim snagama nastoje očuvati svoje dostojanstvo i snove a u njoj će se lako prepoznati i mnogi u publici. Ipak, izuzev izvrsne priče i publici bliskih životnih situacija koje će ih dobro nasmijati, ova komedija posebna je po mnoštvu najrazličitijih likova (točnom brojkom njih 21!) koje sve od reda glumi izvanredna Katarina Baban!

Iako se u ovako težak glumački zalogaj nisu imale hrabrosti upustiti ni njene iskusnije kolegice naporan rad Katarini se i te kako isplatio jer je komedijom Puni pansion već sada zapečatila svoju karijeru kao dokazano vrhunska umjetnica. Njezin trud i talent vrijedan divljenja nagrađeni su višestruko kako od publike, koja ne prestaje puniti dvorane za ovu predstavu i svojim glasanjem nagrađivati Katarinu za izvedbe Punog pansiona, tako i od kazališnih stručnjaka koji najbolje uviđaju težinu ovog kazališnog komada.

"Užitak je ponovno biti na ljetnom kazališnom festivalu Teatar uz more i družiti se sa splitskom publikom. Prošlo ljeto nagradili ste me izborom za Najbolju žensku glumicu Teatra uz more i na tome vam od srca zahvaljujem. Ovog ljeta vidimo se 21. kolovoza s posebnom komedijom Puni pansion. Riječ je o komediji s kojom ćete se lako poistovjetiti jer govori o našem nemilosrdnom tržištu rada a posebice o nekim suludim izazovima koje današnji turizam stavlja pred nas. Od njezine premijere, također u Splitu, ova komedija odvela nas je na putovanje po cijeloj Hrvatskoj i kad vidim nasmijanu publiku znam da se sav trud i rad isplatio. A vjerujte mi bilo je i truda i rada jer za vas ću odigrati ni pet ni šest već 21 ulogu. Dođite, nasmijte se i uživajte baš onako kako ja uživam svaki puta kad igram u Splitu!", kazala je Katarina Baban.

Uloga sezonske recepcionerke na rubu živčanog sloma Katarinu Baban je vinula u zvijezde,baš kao i preostalih 20 uloga u Punom pansionu koje igra također Katarina Baban.

Stoga pridružite se publici 21. kolovoza u 21h na ljetnoj sceni u Lori i pogledajte Puni pansion - komediju kao ni jednu drugu s 21 likom u izvedbi briljantne Katarine Baban.

ULAZNICE:

online na www.teataruzmore.com

SPLIT: blagajna u Lori (pon-sub 17 - 20h) i knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4)

Studenti i umirovljenici popust ostvaruju na blagajni dvorane Lora

INFO i REZERVACIJE 091 795 7260