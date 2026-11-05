Čubinoj kriminalnoj skupini ukupno 14,5 godina zatvora! A tek treba početi suđenje Petraku...

Završen je jedan od brojnih postupaka koji se vodi pred splitskim Županijskim sudom protiv zločinačkih organizacija zbog dilanja droge: ova danas je doduše najmanja po broju optuženih, ali i po preprodanoj količini, a uz priznanja dvojice na optuženičkoj klupi, i kazne su bile prilagođene situaciji...

Tako je Josip Čubelić dobio četiri i pol godine zatvora kao šef kriminalne skupine koja je iz baze u Podstrani od travnja 2021. do svibnja 2023. godine preprodala kokaina vrijednog oko 200 tisuća eura! Njegov kompanjon Vinko Živanović osuđen je na tri godine zatvora. Sud je cijenio priznanje okrivljenika te kajanje, a Čubelić je dobio dodatnu novčanu kaznu od 70 tisuća eura (!) koje u roku od šest mjeseci mora platiti u proračun. Obojica su proveli gotovo dvije godine u zatvoru tijekom suđenja, dok je treći član skupine Ivica Ković od početka postupka u bijegu, navodnu u Dubaiju... Zbog toga je on osuđen na sedam godina zatvora.

Nije posebno dugo usmeno obrazlagao presudu predsjednik sudskog vijeća Dinko Mešin, tek da je u postupku nakon priznanja (a krivnja trećeg okrivljenog proizlazi iz komunikacije kriptiranim porukama) ostalo samo pitanje visine sankcije,. Sudac smatra kako je sve uzeto u obzir, pored priznanja i činjenica o prethodnoj osuđivanosti: Čuba do sada nije imao presuda za drogu, 'sad ste i to dodali u repertoar', kazao je sudac Mešin uz poruku da se nada kako ih neće ponovno vidjeti u svojoj sudnici... Sudeći po činjenici da su iz sudnice izašli s osmijehom, makar nisu htjeli direktno odgovoriti na naše pitanje, čini se da su i osuđenici zadovoljni kaznom, da se neće žaliti.

No, Čubelić će se pojaviti u sudnici kad jednom konačno krene postupak protiv skupine Nenad Petraka jer je u tom slučaju oštećen, njega su naime sredinom 2023. godine pokušali likvidirati u poznatoj pucnjavi usred bijelog dana na Skalicama...