CTA komunikacije demantiraju tvrdnje Šute i Pehara: "Nismo izdali nijednu fakturu Čistoći u 2025. godini niti smo išta naplatili"

Agencija CTA komunikacije uputila je službeni demanti, koji potpisuje njezin izvršni direktor Gordan Turković, a odnosi se na izjave splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i direktora gradske tvrtke Čistoća Split Vlade Pehara. Riječ je o izjavama iznesenima tijekom sjednice Gradskog vijeća održane 2. studenoga, koje su izazvale reakciju spomenute agencije.

Iz agencije tvrde da su pojedini navodi izneseni tijekom sjednice netočni te da javnost nije dobila potpunu informaciju o njihovoj poslovnoj suradnji s Čistoćom Split.

"Nikada nismo dogovarali angažmane sa strankom Centar"

U demantiju se najprije osvrću na izjavu gradonačelnika Tomislava Šute, koji je tijekom rasprave s gradskim vijećnikom Bojanom Ivoševićem spomenuo agenciju CTA komunikacije i njezin angažman za Čistoću Split. Šuta je tada ustvrdio da je i politička stranka Centar sudjelovala u angažiranju spomenute agencije te se osvrnuo na fakture i ugovore povezane s njezinim poslovanjem.

Iz CTA komunikacija takve tvrdnje odbacuju. "Ne znamo je li gradonačelnik Splita krivo obaviješten ili svjesno iznosi netočne informacije, ali agencija CTA komunikacije nikakve angažmane nisu dogovarale sa strankom Centar", navode u demantiju. Posebno ističu kako tijekom 2025. godine nisu izdali nijednu fakturu Čistoći Split, zbog čega, tvrde, nije moglo biti ni odbijenih računa o kojima je govorio gradonačelnik.

Kampanja iz 2023. godine osvojila brojne nagrade

Iz agencije podsjećaju da su tijekom 2023. godine sudjelovali u realizaciji komunikacijske kampanje "Odvoji, lako je", provedene za Čistoću Split. Prema njihovim navodima, kampanja je ostvarila zapažene rezultate te osvojila niz marketinških i PR nagrada u Hrvatskoj i inozemstvu.

Dodaju kako se projekt često isticao kao primjer uspješne komunikacijske prakse u lokalnoj samoupravi. "Fakturu za realizaciju te kampanje, ujedno i posljednja prema Čistoći Split od strane CTA komunikacija, izdana je u rujnu 2023. godine", navode iz agencije.

Oštro odbacuju tvrdnje direktora Čistoće o isplati 26.000 eura

Drugi dio demantija odnosi se na izjave direktora Čistoće Split Vlade Pehara, koji je tijekom sjednice govorio o ugovoru za komunikacijsku kampanju vrijednom približno 26.000 eura. Pehar je tada ustvrdio da je ugovor sklopljen neposredno ispod tadašnje granice za određenu vrstu nabave te da tvrtka nema izvješće o obavljenom poslu, iako je, prema njegovim tvrdnjama, novac isplaćen.

Iz CTA komunikacija smatraju da se Peharove izjave odnose upravo na njihovu agenciju, iako ih direktor Čistoće nije izravno imenovao. Objašnjavaju kako je tijekom 2025. godine doista potpisan ugovor nakon upita i dostavljene ponude, ali tvrde da ugovor nikada nije realiziran.

"Naime, referira se na ugovor iz 2025. koji je potpisan nakon upita i dostave ponude, ali nikada nije konzumiran. Razlozi zbog čega je do toga došlo nam nisu poznati", ističu iz agencije. Prema njihovu objašnjenju, pokretanje projekta nakon potpisivanja ugovora bilo je u nadležnosti Čistoće Split, no do toga nikada nije došlo.

Zbog toga posebno odbacuju tvrdnju da je agenciji isplaćen ugovoreni novac. "Samim time je netočna i iznimno maliciozna izjava g. Pehara da je CTA komunikacijama isplaćen iznos za tu kampanju. Ponavljamo, nijedna faktura nije izdana prema Čistoći Split u 2025. godini niti je išta naplaćeno po bilo kojoj drugoj osnovi", poručuju.

Zatražili objavu demantija u cijelosti

Iz CTA komunikacija smatraju da su izjavama gradonačelnika i direktora Čistoće čitatelji dovedeni u zabludu kada je riječ o njihovu poslovanju i odnosu s gradskom tvrtkom. Stoga su, pozivajući se na članke 40. i 41. Zakona o medijima, zatražili objavu demantija u cijelosti te njegovo uvrštavanje u izvorne članke objavljene 2. studenoga.

Demanti potpisuje izvršni direktor agencije Gordan Turković. Napomenimo da je riječ o navodima i tvrdnjama koje iznosi agencija CTA komunikacije u svojem službenom očitovanju, dok su izjave gradonačelnika Tomislava Šute i direktora Čistoće Vlade Pehara prethodno prenesene s javne sjednice Gradskog vijeća Splita.