Crvenkapica kakvu još niste vidjeli i Matovilka influencerica: U Split stiže mjuzikl koji ruši pravila bajki

Novi mjuzikl za djecu "Zalutali u bajci" B GLAD Produkcije nakon zagrebačke premijere u Lisinskom stiže ove subote, 17. listopada u Split!

Dan poslije Splita, u nedjelju 18. listopada u 11 sati i mali Hvarani moći će ga pogledati u Hvarskom kazalištu!

Poznati likovi iz bajki, neobične transformacije, zarazne pjesme i obilje smijeha uz izvrsnu glumu, ples i pjevanje Bojana Jambrošića i Manuele Svorcan - sve to, pa i još više očekuje mališane ali i odrasle u njihovoj pratnji.

"Jedva čekam da dođemo u Split i pokažemo publici što smo novo pripremili! Nakon predstave „Mi o vuku”, „Zalutali u bajci” donosi još jednu odličnu glazbenu avanturu koja nas vodi kroz razne bajke. Uz moju kolegicu Manuelu Svorcan i mene upoznat ćete Crvenkapicu, Matovilku, žabu i patuljka Ljutka, a neće nedostajati dobre glazbe, plesa i smijeha.

U Splitu nam je uvijek zanimljivo i veselo, a posebno nas razveseli koliko su djeca raspoložena i koliko vole glazbu i mjuzikle. Publika nas uvijek odlično dočeka pa se zato rado vraćamo. Veselimo se ponovnom susretu u Teatru uz more!" - Bojan Jambrošić

A i publika se veseli njima jer prva izvedba 17. listopada već je rasprodana, a i za novi termin u 11:30 sati ulaznice nestaju iz prodaje!

Tekst mjuzikla potpisuje Igor Weidlich, glazbu Bojan Jambrošić, a režiju Robert Bošković, dok su glavne uloge pripale već spomenutom, dobro poznatom glumačko-glazbenom dvojcu – Manueli Svorcan i Bojanu Jambrošiću.

Radnja prati lijenog i razmaženog princa koji mora pronaći Trnovu Ružicu, no put do nje vodi ga kroz niz neočekivanih susreta. Na tom putovanju upoznaje pomaknutu Crvenkapicu, čarobnu žabu, Matovilku u ulozi influencerice i brojne druge poznate likove koji su u ovoj priči dobili sasvim novo ruho.

Kroz duhovite dijaloge, glazbu, ples i nepredvidive zaplete, „Zalutali u bajci” donosi i poruku o odrastanju, odgovornosti i važnim vrijednostima koje nadilaze bajkoviti svijet.

„ZALUTALI U BAJCI“ pogledajte: 17. 10. u 10:00 sati – SPLIT, Teatar uz more prva izvedba – rasprodano 17. 10. u 11:30 sati – SPLIT, Teatar uz more novi termin 18. 10. u 11:00 sati – HVAR, Hvarsko kazalište 19. 10. u 10:00 sati – SPLIT, Teatar uz more organizirani dolazak vrtića i škola Pripremite se za potpuno otkačeni svijet bajki i dobro poznate likove u ulogama u kakvima ih još niste vidjeli.

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)