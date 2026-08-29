Crveni križ spreman za veliki koncert u Vukovaru: Timovi prve pomoći bit će na terenu

Uoči večerašnjeg velikog koncerta u Vukovaru, Hrvatski Crveni križ završio je pripreme za dolazak velikog broja posjetitelja. Njihovi timovi bit će raspoređeni na terenu kako bi u slučaju potrebe mogli brzo reagirati.

U pripravnosti će biti interventni timovi koje čine djelatnici i volonteri Crvenog križa, uključujući članove društava s područja Osječko-baranjske županije.

Njihova će zadaća biti pružanje prve pomoći posjetiteljima, ali i pomoć Hitnoj medicinskoj službi te drugim službama angažiranima na događaju.

Iz Hrvatskog Crvenog križa ujedno su pozvali sve koji dolaze na koncert da se ponašaju odgovorno, slijede upute organizatora i nadležnih službi te vode računa o vlastitoj, ali i sigurnosti ljudi oko sebe.