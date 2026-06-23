Crveni križ poziva građane na darivanje krvi: Akcije u Banovini i na Lokvama

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split tijekom ovog tjedna organizira dvije terenske akcije dobrovoljnog darivanja krvi te poziva građane da se uključe i svojim darom pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.
Prva akcija održat će se u srijedu, 24. lipnja, u organizaciji Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi Uprava i samouprava. Građani će krv moći darovati od 9 do 13 sati u prizemlju zgrade Banovine na adresi Obala kneza Branimira 17.
Druga akcija zakazana je za subotu, 27. lipnja, kada će Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Lokve organizirati darivanje u prostorijama Gradskog kotara Lokve, na adresi Šižgorićeva 5. Akcija će također trajati od 9 do 13 sati.
Iz Crvenog križa pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu akcijama te ističu kako svaka darovana doza krvi može spasiti nečiji život.
Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina, a organizatori unaprijed zahvaljuju svim darivateljima na njihovoj humanosti i nesebičnosti.