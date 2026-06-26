Crveni alarm u Splitu: DHMZ izdao opasno upozorenje, građanima hitno upućen apel

Grad Split upozorava građane, prema priopćenju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), za područje Splita izdano je crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura.

Građanima se preporučuje da, koliko je to moguće, izbjegavaju boravak na otvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana. Savjetuje se redovita hidratacija, boravak u rashlađenim prostorima te posebna pažnja prema djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima.

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- Pozivamo sve građane da se pridržavaju uputa nadležnih službi i vode računa o vlastitom zdravlju - propćili su iz grada Splita.