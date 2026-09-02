Croatian AI Reality Index: u kolovozu vas AI šalje u Konzum, dobro prati benzin, ali ne i skok dizela

Risely Digital predstavlja Croatian AI Reality Index — istraživanje koje mjeri kako ChatGPT, Claude, Gemini i Perplexity odgovaraju na pitanja hrvatskih korisnika.

Istraživanje je nastalo iz potrebe da se izmjeri kako su brendovi i informacije o njima prisutni u AI odgovorima, koje izvore modeli koriste te koliko su njihove preporuke relevantne i točne. Mjerenje iz kolovoza obuhvatilo je 672 odgovora iz deset životnih i poslovnih tema, a rezultati su uspoređeni sa srpanjskim baznim mjerenjem.

Poredak platformi ostao je isti, ali promijenili su se pojedini odgovori, preporuke i točnost podataka. Konzum je u kolovozu preuzeo prvo mjesto među trgovačkim lancima koje AI preporučuje za povoljniju kupnju, modeli su prilično dobro pratili aktualnu cijenu benzina, ali gotovo potpuno propustili rast cijene dizela.

Glavni zaključak pritom ostaje isti: ne postoji jedan AI odgovor na Hrvatsku. Različite platforme istom korisniku mogu dati bitno drukčiju sliku.

Ideja koja je nastala iz potrebe klijenata

Prema riječima Roberta Škopca, osnivača i direktora Risely Digitala, ideja nije nastala iz želje za novim proizvodom, već iz potrebe klijenata.

„Od prvog dana vodimo se istom filozofijom, uvijek krećemo od pitanja što našim klijentima može pomoći da ostvare bolje rezultate. Kako se dio pretraživanja počeo seliti s tradicionalnih tražilica na AI platforme, počeli smo intenzivno istraživati kako ta promjena utječe na organsku vidljivost brendova. Kao i uvijek kada se pojavi nova tehnologija, testirali smo različite alate koji bi nam mogli pomoći u mjerenju i razumijevanju te promjene. Međutim, nijedno od postojećih rješenja nije nam davalo odgovore na sva pitanja niti je u potpunosti zadovoljavalo naše potrebe. Zato smo odlučili razviti vlastito rješenje.", kaže Roberto Škopac.

U agenciji ističu kako je posljednjih godinu dana umjetna inteligencija potpuno promijenila način rada.

„AI je ubrzao gotovo svaki segment našeg poslovanja. Najveći iskorak napravili smo kada smo dio tima usmjerili isključivo na razvoj AI rješenja, uz kontinuiranu edukaciju cijelog tima. Rezultat su brojna interna rješenja koja povećavaju našu učinkovitost, ali i potpuno nove usluge za klijente. GEO je samo jedan primjer, a već razvijamo i niz novih AI rješenja koja ćemo uskoro predstaviti tržištu", kaže Dario Drmač, Chief Growth Officer u Risely Digitalu.

Kako izmjeriti nešto što dosad nije bilo mjerljivo

Ključni izazov bio je objektivno izmjeriti nešto što dosad praktički nije bilo moguće mjeriti.

„Klasični SEO alati pokazuju pozicije na Googleu, ali ne mogu odgovoriti na pitanja poput: preporučuje li ChatGPT vaš brend, citira li Perplexity vašu web stranicu ili zašto Claude spominje konkurenciju umjesto vas. Zato smo razvili metodologiju koja simulira stvarna korisnička pitanja kroz različite faze korisničkog puta i na više AI platformi, a zatim analizira pojavljuje li se brend, koliko često, u kojem kontekstu, s kojim sentimentom i koje izvore AI koristi", objašnjava Marko Hrnjak, Chief Marketing Technologist u Risely Digitalu i certificirani Google trener.

Svaki odgovor ocijenjen je pokazateljem AI Reality Score.

Što je AI Reality Score? To je pokazatelj koliko je pojedini AI odgovor pouzdan i koristan hrvatskom korisniku. Ocjena se temelji na šest dimenzija: činjeničnosti (podudaraju li se brojke sa službenim podacima), lokalnosti (koliko je odgovor prilagođen Hrvatskoj), svježini (koliko su informacije aktualne), citatima (navodi li relevantne izvore), uvjetima (spominje li konkretne cijene, rokove i druge važne uvjete) i stabilnosti (je li odgovor dosljedan kroz ponavljanja). Ista metodologija primjenjuje se na sve platforme, što omogućuje njihovu međusobnu usporedbu i praćenje promjena kroz vrijeme. Score nije mjera apsolutne istine niti ukupne kvalitete pojedine AI platforme, nego standardizirani pokazatelj kvalitete konkretnog odgovora u hrvatskom kontekstu.

Četiri AI platforme, četiri različite Hrvatske

Prosječni AI Reality Score u kolovozu: Perplexity 62,4 › Claude 58,6 › ChatGPT 56,5 › Gemini 53,6. Poredak je identičan srpnju. Najveća razlika i dalje je u lokalnosti, koliko je odgovor prilagođen Hrvatskoj: Claude i Perplexity oko 60 do 62, a Gemini svega 22,5, gotovo trostruko niže.

„Ljudi pretpostavljaju da su sve AI platforme jednako informirane o Hrvatskoj. Podaci pokazuju suprotno. Isti upit na različitim alatima daje bitno različit skup preporuka", ističe Hrnjak.

Kad otkrivaju izvore, sve četiri platforme oslanjaju se pretežno na hrvatske medije i portale (53 do 62 posto .hr izvora); ChatGPT je čak povećao udio domaćih izvora.

Kad AI slaže vašu košaricu, u kolovozu vas šalje u Konzum

Za štednju na hrani pitali smo, među ostalim, koje lance preporučuje za povoljnu tjednu kupnju i kako složiti košaricu za obitelj. Zanimljiv pomak u odnosu na srpanj: u kolovozu je na vrhu domaći Konzum (27), tik ispred njemačkih diskontera Lidla (26) i Kauflanda (25). Slijede Plodine i SPAR, dok domaći Tommy i Studenac rijetko ulaze u preporuku.

Kvaka ostaje ista: iako uredno nabraja lance, AI gotovo nikad ne navodi konkretne, aktualne cijene, a upravo to kupca zanima. Košarica je i dalje među slabije ocijenjenim temama (Reality Score 53,3).

Gorivo: AI prati benzin, ali ne i skok dizela

Cijene goriva mogli smo provjeriti jer ih objavljuje Europska komisija. U kolovozu su modeli većinom naveli cijenu oko 1,63 EUR po litri, što je blizu stvarne cijene benzina (1,62). Problem je dizel: njegova je cijena u kolovozu skočila na 1,84 EUR, a AI to gotovo nije pratio, pa su navodi za dizel redom preniski.

Rezultat: od 49 provjerljivih navoda cijene goriva, čak 43 posto bilo je netočno, više nego u srpnju. Poruka za vozače ostaje ista, samo glasnija: AI je dobar za okvirnu procjenu, ali cijenu provjerite na izvoru. Riječ je o manjem uzorku (49 cijena), pa nalaz tumačimo indikativno.

Ljetovanje: Split, Zagreb i Dubrovnik vode

Kad ga pitate za odmor, AI i u kolovozu šalje turiste onamo gdje je i inače najviše gužve: dominiraju Split (46), Zagreb (38), Dubrovnik (33), Rovinj i Zadar. Turizam je pritom najbolje ocijenjena tema u cijelom istraživanju (Reality Score 70,2), gdje AI daje najkonkretnije i najlokalnije savjete.

Uvjerljivo ne znači točno

Najvažnija poruka za građane ostaje ista: samouvjeren ton ne jamči točan podatak. AI zvuči autoritativno i kad nije u pravu, pa svaku brojku (cijenu, kamatu, uvjet) vrijedi provjeriti. U kolovozu je to još izraženije upravo kod cijena goriva.

A u poslovnom svijetu, domaći softver je i dalje nevidljiv

Za poslovni softver (CRM i ERP) AI i dalje predlaže gotovo isključivo globalne vendore, HubSpot, Odoo, Zoho, SAP, dok domaći PANTHEON i Minimax jedva ulaze u shortlistu. Za hrvatske softverske tvrtke to ostaje realan rizik da ispadnu iz izbora prije nego što ih poslovni korisnik uopće razmotri.

Što se promijenilo od srpnja

Prvi put mjerimo istu stvar dvaput, pa možemo pokazati i promjenu kroz vrijeme. Važna ograda: dvije mjerne točke pokazuju promjenu, ne trend (za trend treba najmanje tri vala).

Prosječni Reality Score blago je pao kod sve četiri platforme, a redoslijed je ostao identičan.

Najjasniji pomak je u točnosti cijena: udio netočnih navoda skočio je s 26 posto (srpanj) na 43 posto (kolovoz). Upravo je panel gorivo i najviše pao u ukupnoj ocjeni.

Nisu se sve teme pomaknule jednako: uz gorivo, pali su i telekomi te stanovanje, dok su blago porasli osobne financije, B2B agencije i turizam.

Zanimljiv je i pomak kod Perplexityja: činjeničnost mu je porasla, ali stabilnost je pala za čak 10 bodova, pa isti upit češće daje različit odgovor. ChatGPT je pak povećao udio hrvatskih izvora (s 52 na 56 posto).

Što to znači za vas

Za građane: AI je koristan za prvu orijentaciju, ali cijene, kamate i uvjete provjerite na izvoru. I dobro je znati, neke AI platforme puno bolje poznaju Hrvatsku od drugih.

Za tvrtke i brendove: biti spomenut u AI odgovoru postaje jednako važno kao biti na prvoj stranici Googlea. A budući da se odgovori mijenjaju iz mjeseca u mjesec, vidljivost i točnost nisu zajamčene, treba ih kontinuirano mjeriti.

„Već danas sve više korisnika odgovore traži u ChatGPT-u, Geminiju ili Google AI Overviewsima. Brendovi koji se na vrijeme prilagode imat će konkurentsku prednost. A prvi korak je uopće znati kako vas AI danas vidi, jer ono što ne mjerite, ne možete popraviti", poručuje Hrnjak. Iz agencije naglašavaju da GEO (optimizaciju za AI tražilice) ne vide kao zamjenu za SEO, nego kao njegovu prirodnu evoluciju.

Kako smo mjerili

Mjerenje se temelji na 672 stvarna odgovora prikupljena u kolovozu 2026. kroz deset panela, na ChatGPT-u, Claudeu, Geminiju i Perplexityju (ekonomični tierovi). Odgovori su, gdje je moguće, uspoređeni sa službenim podacima (DZS, Europska komisija, Open-Meteo). Usporedba sa srpnjem temelji se na dva mjesečna presjeka i pokazuje promjenu, ne trend. Vidljivost u testiranim pitanjima nije tržišni udio; provjera cijena oslanja se na uži skup od 49 usporedbi. Sve brojke provjerljive su u priloženom Evidence Packu.

Metodologiju i alat razvio je Risely Digital, Risely GEO audit, rješenje za mjerenje vidljivosti i točnosti brendova u AI odgovorima. Javno dostupna verzija alata ima ograničenja (opseg lokacija i ključnih riječi); puni audit isporučuje dublju, prilagođenu analizu.