Croatia Airlines i HNS nastavljaju suradnju: Vatreni će još dvije godine letjeti s nacionalnim avioprijevoznikom

Hrvatski nogometni savez i Croatia Airlines produljili su poslovnu suradnju na još dvije godine, pa će hrvatski nacionalni avioprijevoznik i dalje biti službeni zračni prijevoznik HNS-a i hrvatske nogometne reprezentacije.

Ugovor o nastavku partnerstva u Splitu potpisali su predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Time je potvrđen nastavak suradnje koja traje još od 2018. godine, javio je HNS.

Suradnja počela nakon srebra u Rusiji

Partnerstvo HNS-a i Croatia Airlinesa započelo je nakon povratka hrvatske reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada su se Vatreni posebnim letom vratili u Zagreb sa srebrnom medaljom. Prvi službeni ugovor o poslovnoj suradnji potpisan je u rujnu iste godine, a otad je partnerstvo kontinuirano produljivano.

Croatia Airlines tijekom proteklih osam godina pratio je hrvatsku reprezentaciju na brojnim putovanjima i velikim međunarodnim natjecanjima, a posebno mjesto u zajedničkoj povijesti imaju upravo povratci Vatrenih sa svjetskih prvenstava.

Jasmin Bajić podsjetio je kako tradicija prijevoza hrvatske reprezentacije zrakoplovima Croatia Airlinesa zapravo seže još u 1998. godinu, kada su se Vatreni iz Francuske vratili s prvom svjetskom broncom. Naglasio je kako je za nacionalnog avioprijevoznika prirodno biti uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju te izrazio zadovoljstvo što se suradnja nastavlja još dvije godine, sada i s obnovljenom flotom zrakoplova Airbus A220.

Kustić: "Zajedno nosimo hrvatske boje diljem svijeta"

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić istaknuo je kako Croatia Airlines i Hrvatski nogometni savez predstavljaju Hrvatsku daleko izvan njezinih granica.

Kustić je zahvalio Jasminu Bajiću i cijelom timu Croatia Airlinesa na dosadašnjem povjerenju i suradnji, naglasivši kako je cilj i dalje zajednički predstavljati hrvatske boje diljem svijeta i pratiti reprezentaciju prema novim sportskim uspjesima. Croatia Airlines tako će i tijekom sljedeće dvije godine kao službeni zračni prijevoznik HNS-a pružati podršku putovanjima hrvatskih reprezentacija.