Crno more postaje sve opasnije: U osam napada poginulo 28 pomoraca, na brodovima je i 107 Hrvata

Napadi na brodove u Crnom moru posljednjih su se tjedana pojačali, a u osam napada poginulo je ukupno 28 pomoraca, izjavio je za HRT kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Orlić je potvrdio da na brodu koji je posljednji napadnut nije bilo hrvatskih pomoraca. Upozorio je da Crno more nije jedino područje u kojem su pomorci izloženi opasnostima te je kao rizične zone naveo i Hormuški tjesnac, zapadnu obalu Afrike, vode ispred Venezuele i dijelove Indijskog oceana. "Hrvatski pomorci plove svim svjetskim morima i svakodnevno su izloženi opasnostima", rekao je.

Prema njegovim riječima, Hrvatska ima nešto više od 15.000 pomoraca koji plove u međunarodnim vodama, a njih 107 trenutačno se nalazi na brodovima u Crnom moru. Pojasnio je da u tom području trenutno nema brodova pod hrvatskom zastavom, jer hrvatski pomorci uglavnom plove na brodovima stranih zastava. "U Crnom moru nalazi se oko 1500 brodova stranih zastava, a kada se izuzmu brodovi zemalja koje okružuju to područje i uglavnom služe nacionalnoj plovidbi, ostaje oko 750 brodova u međunarodnoj plovidbi. Na tih 750 brodova danas je bilo 107 hrvatskih pomoraca", rekao je Orlić.

U Crnom moru 107 hrvatskih pomoraca

Ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe podržao je zahtjev Sindikata pomoraca Hrvatske da se područje Crnog mora uz obale Bugarske i Rumunjske proglasi ratnom zonom. "Sve ono što ide u korist pomoraca, mi kao administracija ćemo podržati", poručio je. Objasnio je da je Crno more već proglašeno ratnom zonom, izuzev teritorijalnih mora Bugarske, Rumunjske i Turske, a sindikat sada traži proširenje i na ta područja.

Proglašenje ratne zone pomorcima bi omogućilo da odbiju plovidbu u takvo područje i iskrcaju se s broda. "Oni koji ipak odluče ploviti ratnom zonom imali bi pravo na dvostruke dnevnice i dvostruku odštetu u slučaju nesreće", objasnio je Orlić.

Za sigurnost pomoraca odgovara brodar

Na pitanje tko preuzima odgovornost za sigurnost pomoraca, Orlić je odgovorio da je to brodar, s kojim pomorac sklapa ugovor. Dodao je da su odnosi na brodu, uključujući plaće i obveze, uređeni međunarodnim konvencijama. "Ako imate lošeg brodara, ako brodar napusti brod i pomorac ostane sam na brodu, u tom trenutku uskaču i država i sindikat", objasnio je Orlić. U takvim situacijama, dodao je, država može pomoći diplomatskim pritiscima na državu u kojoj je brodar registriran ili na državu u kojoj se pomorac nalazi.