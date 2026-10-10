Crnica potopila Torcidu i ostavila ih na začelju ljestvice

Malonogometaši Crnice i Torcide danas su se sastali u 3. kolu SuperSport HMNL-a, a Crnica je uvjerljivo slavila rezultatom 6:0.

Domaćini su poveli u 4. minuti kada je Legčević zabio za 1:0. Minutu potom mrežu je zatresao Badahi, a do kraja poluvremena, točnije u 13. je minuti Cassemiro zabio za 3:0.

U drugom je dijelu, u 26. minuti, Pedić zabio autogol za 4:0, a Celić je dvije minute kasnije upisao novi gol na semaforu Crnice. Konačnih 6:0 postavio je Legčević svojim drugim pogotkom kada je pogodio prazna vrata sa svoje polovice.

Ovim je porazom Torcida ostala na začelju ljestvice ni s jednim bodom, a Crnica se nalazi na 7. mjestu s 3 boda.