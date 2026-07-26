Crni vikend je za nama - na našim cestama poginule četiri osobe, među njima i četverogodišnje dijete

Nastavlja se crni niz na hrvatskim cestama. U Istri je poginula 26-godišnja Austrijanka. Motorom je u zavoju prešla u suprotnu traku i sudarila se s autom. Nije joj bilo spasa. Sudar je imao i drugi motorist iza nje, on je preživio.

"Motocikl je opasno prijevozno sredstvo i teško oprašta pogreške vozača poput prevelike brzine ulaska u zavoj ili odabira pogrešne putanje kod ulaska i izlaska iz zavoja, a upravo nam se tu događaju ove najteže prometne nesreće", rekao je Eduard Samac, PU Istarska.

Motor nije igračka, kao ni brzina. Da vozači često precjenjuju svoje sposobnosti, slaže se i prometni stručnjak.

"Uglavnom se, nažalost, nesreće događaju tako da vozači motocikala pogriješe. To je bio i ovaj slučaj, kada se gospodična očito precijenila ili je jednostavno situacija bila takva da nije uspjela savladati zavoj", rekao je Krunoslav Ormuž, prometni stručnjak, piše Dnevnik.hr.

Broj motora na cestama je u porastu pa policija posebno apelira.

"Ove godine u Istri su već četiri vozača motocikla smrtno stradala, a pred nama su još tri mjeseca motociklističke sezone", rekao je Eduard Samac, PU Istarska.

Samo u prvih šest mjeseci ove godine život su na cestama izgubile 102 osobe. To je manje u usporedbi s lani kada je nažalost, do lipnja poginula 131 osoba u prometu.

"Sreća je da ove godine ipak imamo 20 posto manje smrtno stradalih u prometu, s time da treba imati na umu da je to tek početak ljeta i da se te situacije vrlo brzo preokrenu. Čini mi se da je u petak, dakle 23., bilo otprilike 120 smrtno stradalih u prometu ove godine, u odnosu na 150 prošle godine", nadodaje Ormuž.

Nesreća u Istri nažalost ovog vikenda nije bila jedina. Motorist je kod Siska sletio s ceste i udario u zid. Tragedija i na istoku zemlje. Trojica tinejdžera preksinoć su također sletjela s ceste. poginuo je 18- godišnjak . Svemu je kumovala brzina. Na A3 kod Lužana poginulo je i četverogodišnje dijete, a tri su osobe ozlijeđene.

"Posebno upozoravam na to da bi trebalo držati potreban razmak iza drugog vozila, prilagoditi brzinu vožnje, apsolutno ne koristiti mobitel i, ono što je jako važno, koristiti sigurnosni pojas", rekao je Mario Kaučić, načelnik postaje prometne policije PU brodsko-posavska.

Gužve prema moru zapravo su tek počele.

"Ova tri-četiri vikenda koja nam slijede udarni su vikendi i po pitanju turizma i prometa, stoga treba biti strpljiv i koncentriran. Kako bi se svi dobro odmorili, svakako bi koristilo da nakon dva sata vožnje zastanu, opuste se i promijene položaj", rekao je Ormuž.

I trenutak nepažnje na cestama može stajati života.