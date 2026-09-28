Crni tjedan na cestama u Dalmaciji: Dvoje poginulih, više od tisuću prekršaja, vozaču oduzeli automobil

Težak tjedan na prometnicama Dubrovačko-neretvanske županije. U proteklih sedam dana dogodile su se ukupno 22 prometne nesreće u kojima su dvije osobe izgubile život, dok je još 19 osoba ozlijeđeno, objavila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Četiri osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, a njih 15 lakše. Još sedam prometnih nesreća završilo je samo s materijalnom štetom. Istodobno je prometna policija imala pune ruke posla s vozačima koji nisu poštovali propise.

Više od tisuću policijskih mjera, čak 427 zbog brzine

Policijski službenici tijekom nadzora prometa poduzeli su ukupno 1058 represivnih mjera. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje dopuštene brzine – zbog prebrze vožnje sankcionirano je čak 427 vozača. Još 109 mjera poduzeto je protiv osoba koje nisu koristile sigurnosni pojas, dok je 13 vozača kažnjeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Mobitel za volanom skupo je stajao 71 vozača, dok su zbog nepropisnog pretjecanja poduzete 104 mjere. Policija je evidentirala i 76 slučajeva nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, od kojih se pet odnosilo na parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom.

Jedan od težih prekršaja zabilježen je 25. rujna oko 2 sata u Orašcu, gdje su policijski službenici zaustavili 59-godišnjeg hrvatskog državljanina za upravljačem automobila dubrovačkih registracijskih oznaka. Policija je utvrdila da se vozač uključio u promet prelaskom preko pune uzdužne linije, a tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas. Alkotestiranjem mu je potom izmjereno čak 1,90 g/kg alkohola u organizmu. Zbog niza prometnih prekršaja kažnjen je s ukupno 1580 eura, a određena mu je i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Riječ je o najvećoj novčanoj kazni koju je dubrovačka prometna policija izrekla tijekom proteklog tjedna.

Na Pelješcu vozio s ukinutom dozvolom pa odbio testiranje na droge

Još ozbiljniji slučaj policija je zabilježila na Pelješcu. Policijski službenici Policijske postaje Ston 22. rujna oko 9.30 sati na županijskoj cesti u Kućištu zaustavili su automobil dubrovačkih registracijskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da vozač nije koristio sigurnosni pojas te da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu. Policija je također utvrdila da je vozilom upravljao iako mu je vozačka dozvola bila ukinuta. Osim toga, odbio je testiranje na droge, kao i vađenje krvi i urina radi analize.

Vozač je zbog počinjenih prekršaja uhićen i uz optužni prijedlog priveden na Općinski sud u Dubrovniku – Ispostavu Korčula. Policija je predložila novčanu kaznu od 2790 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od devet mjeseci. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od pet dana, a automobil kojim je upravljao policija mu je privremeno oduzela.

Najnoviji policijski podaci tako ponovno pokazuju da su brzina, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa i druga rizična ponašanja i dalje među najvećim problemima na prometnicama krajnjeg juga Hrvatske.