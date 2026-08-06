CRNI PUT SLAVIO U OPUZENU! Oni su favoriti Maratona lađa, ali pravi spektakl tek kreće...

Brzinskim utrkama u Opuzenu i borbom za Kup Slobodne Dalmacije službeno je otvoren 29. Maraton lađa. U snažnoj konkurenciji najbolje su se snašli lađari UL Crni put Metković, koji su uvjerljivim nastupom najavili velike ambicije uoči središnje utrke neretvanskih lađara. Crni put do pobjede je stigao s najboljim ukupnim vremenom od 1:23.926, dok je drugo mjesto osvojila ekipa UL Zagreb. Treće mjesto pripalo je lađarima UL Baćina.

Metkovci najbrži, Zagreb i Baćina na postolju

Brzinske utrke još su jednom ponudile atraktivne dvoboje, neizvjesne završnice i prvu pravu provjeru spremnosti posada koje će se natjecati na ovogodišnjem Maratonu lađa. Konačni poredak triju najbržih ekipa: 1. UL Crni put Metković – 1:23.926, 2. UL Zagreb, 3. UL Baćina.

Pobjednici iz Metkovića pokazali su odličnu usklađenost, snagu i brzinu, ali rezultat iz Opuzena istodobno je upozorenje konkurenciji da bi Crni put mogao imati važnu ulogu i u borbi za najviša mjesta na Maratonu.

Natjecanje u Opuzenu ima mnogo veće značenje od osvajanja Kupa Slobodne Dalmacije. Na temelju plasmana u brzinskim utrkama ekipe biraju svoje startne pozicije za Maraton lađa. Najuspješnije posade tako dobivaju prednost pri izboru pozicije, što može biti iznimno važno u početnom dijelu maratonske utrke. Dobar start omogućuje lakše zauzimanje željenog pravca, izbjegavanje gužve i čuvanje snage za ključne kilometre. Ipak, brzina na kratkoj dionici samo je jedan dio priče. Maraton donosi znatno dužu i zahtjevniju borbu, u kojoj će odlučivati izdržljivost, taktika, uigranost posade i sposobnost pravilnog raspoređivanja snage.

Veliki spektakl na Neretvi u subotu

Maraton lađa održat će se u subotu, 8. kolovoza 2026. godine, kada će se najbolje posade ponovno okupiti na Neretvi i krenuti u borbu za najprestižniji trofej neretvanskog lađarstva.