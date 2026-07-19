Crni put slavio na Lađarskom kupu Sv. Ilije u Metkoviću

U sklopu obilježavanja Dana grada Metkovića i blagdana svetog Ilije, u nedjelju poslijepodne na Neretvi je održan Tommy Lađarski kup Sv. Ilije Metković. Atraktivna utrka okupila je 12 lađarskih ekipa, ali i velik broj gledatelja koji su s obale pratili uzbudljivu borbu veslača, piše LIKEmetkovic.hr.

Veslali deset kilometara

Utrka je počela ispod Lučkog mosta, a lađari su veslali dva kruga prema Veletržnici i natrag do Veslačkog kluba na Unki. Ukupna dužina zahtjevne staze iznosila je deset kilometara. Najviše snage, brzine i uigranosti pokazala je ekipa Crni put, koja je uvjerljivo stigla do pobjede. Drugo mjesto pripalo je ekipi Crni put 2, dok su se na treću stepenicu pobjedničkog postolja popeli lađari Gusara iz Komina.

Rogotin završio na sedmom mjestu

Četvrto mjesto zauzela je ekipa Sv. Ilija, ispred Slivna i Stabline. Ekipa Rogotina završila je na sedmoj poziciji, a iza nje plasirali su se Momići, Jerkovac, Domagojevi gusari – Vid, još jedna ekipa Sv. Ilije te Veterani 4. gardijske brigade, piše LIKEmetkovic.hr.

Utrku je organizirala Udruga lađara Sveti Ilija Metković uz potporu Udruge lađara Neretve. Za sve koji nisu mogli biti uz Neretvu osiguran je i izravni prijenos putem YouTubea. Nakon završetka natjecanja najboljim ekipama uručeni su pehari i medalje, a lađarsko druženje nastavljeno je zajedničkom večerom u Gradskom parku.