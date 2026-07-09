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Crni dim se dizao iza Kozjaka: Zvali smo vatrogasce

Crni dim iza Kozjaka privukao pažnju građana

Nakon što se iz smjera Kozjaka počeo dizati crni dim, više čitatelja nam se javilo s fotografijama i dojavom su primijetili neobičan prizor i zabrinuli se zbog moguće vatre.

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 - Evo, provjeri, mislim da je požar na Kozjaku! - javlja nam čitatelj.

Kontaktirali smo vatrogasce, no iz nadležnih službi potvrdili su nam kako nemaju zaprimljenu dojavu o požaru.

Prema dostupnim informacijama, lokacija s koje se dim vidi odgovara području sjevernog portala tunela Kozjak, no za sada nema potvrde da je riječ o izvanrednom događaju.

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