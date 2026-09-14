Crni dim prekrio Kaštela, uslijedila velika akcija! Deseci vatrogasaca borili se s buktinjom, ekipe ostale cijelu noć

Veliki požar koji je u nedjelju poslijepodne izbio u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštelima lokaliziran je u 21:30 sati, doznajemo iz Županijskog vatrogasnog centra.

Dojava o požaru zaprimljena je u 17:33 sati, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage s područja Kaštela, Solina i Splita.

U početnoj fazi intervencije sudjelovali su DVD Mladost sa sedam vozila i 22 vatrogasca, DVD Gomilica s četiri vozila i 12 vatrogasaca, DVD Kaštela s tri vozila i 11 vatrogasaca, DVD Solin s četiri vozila i 11 vatrogasaca, DVD Vranjic s dva vozila i četiri vatrogasca te JVP Split s dva vozila i četiri vatrogasca.

Tako je u ovoj fazi gašenja bilo angažirano ukupno 64 vatrogasca s 22 vatrogasna vozila.

Stigle dodatne snage iz Sinja, Trilja i Zadvarja

Zbog zahtjevnosti intervencije tijekom večeri su angažirane i dodatne snage. Prema informacijama Županijskog vatrogasnog centra, do 20 sati na požarište su stigli JVP Sinj s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Trilj s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Zadvarje s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Time je u intervenciji bilo angažirano ukupno 73 vatrogasca i 25 vozila.

Nakon višesatne borbe s vatrom, požar je u 21:30 sati lokaliziran.

Posao vatrogasaca time ipak nije završen. Zbog potrebe nadzora i sanacije požarišta, tijekom noći na dežurstvu ostaju DVD Mladost s dva vozila i četiri vatrogasca, DVD Gomilica s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Kaštela s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Solin s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Na noćnom dežurstvu tako ostaje 16 vatrogasaca sa šest vozila.

Podsjetimo, požar je izbio u skladišnom prostoru Eurogardena, a gusti crni dim koji se podizao iznad požarišta bio je vidljiv iz brojnih dijelova Kaštela i okolice.