Buknuo požar pokraj splitskog shopping centra: Na terenu je 12 vatrogasaca

Požar otvorenog prostora izbio je danas na istočnom dijelu Splita, sa sjeverne strane trgovačkog centra City Center One, doznaje portal Dalmacija Danas. Na mjesto događaja upućeni su profesionalni i dobrovoljni vatrogasci.

Čitatelji Dalmacije Danas javili su nam da se iznad područja Kamena uzdiže gust crni dim, koji je privukao pozornost stanovnika istočnog dijela grada.

Prema informacijama koje smo dobili, požar je izbio na otvorenom prostoru sa sjeverne strane City Centera One Split.

Na intervenciji profesionalni i dobrovoljni vatrogasci

Na požarište su upućena tri vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s ukupno 12 vatrogasaca. U intervenciji sudjeluje i DVD Žrnovnica s jednim vozilom.