Crna limuzina stigla na gradilište, a iz nje izašao Luka Modrić: Razgledao luksuznu vilu, evo gdje bi mogao kupiti novu nekretninu

Na gradilištu u Istri, čemu je svjedočio čitatelj 24sata, prije nekoliko dana, malo prije podneva, u vrijeme ‘marende’ zaustavila se crna limuzina, zatamnjenih stakala na stražnjem sjedištu. Na parkiralište pred nezavršenom vilom, kojoj nedostaje finalni, kamen,i autentični mediteranski izgled, iz automobila izlazi ni više ni manje Luka Modrić (40). Stigao je u pratnji stučnjaka koji su mu već na prvi pogled uglavnom objašnjavali detalja onoga što ga okružuje.

Ukazivalo mu se na detalje gradnje vile, pokazivalo se kapetanu naše nogometne reprezentacije kako je što izrađeno....

Ekipa je uvela Modrića na privatan posjed i zadržali su se oko pola sata. Prema riječima čitatelja 24sata, Luka se doimao kao zainteresirana stranka za investiciju u spomenutu nekretninu. A kako doznaju 24sata, nakon ulaganja u srednjoj Dalmacije i na samom jugu Lijepe Naše, Modrićevi su se interesirali za kupnju nekretnine u Istri.

Navodno je gospođa Modrić u nekoliko navrata iskazivala interes za nekoliko lokacija u okolici Rovinja... No, pokazat će se kako se one zasada, barem službeno, još nisu realizirale u obliku kupnje. Luka je osobno stigao u srce Istre na gradilište koje privlači osobitu pozornost ambicioznom vizijom i izvedbom. Već je istoga dana viđen kako se ukrcava na jahtu koju svakoga ljeta unajmi na tjedan ili desetak dana za obiteljski odmor i đir po Jadranu.

Luka Modrić je tijekom karijere izgradio i vrijedan portfelj nekretnina, koje su rasute od rodnog Zadra, preko Zagreba, do Madrida. Najpoznatija je vila u elitnom zadarskom naselju Kožino, u blizini grada u kojem je Modrić odrastao i gdje je počeo igrati nogomet. Vila raspolaže vanjskim bazenom, igralištem, vrtom i pogledom na more, a u sklopu imanja nalaze se i vinski podrum, garaža za deset automobila, teretana te kino dvorana za 18 osoba. Za najmlađe članove obitelji tu je i posebna igraonica, dok postoji i prostorija namijenjena masaži. Ljeti vila služi kao obiteljsko utočište tijekom pauze u sezoni.

U listopadu 2024. zadarsko je područje pogodilo olujno nevrijeme koje je oštetilo prilaz vili. Šteta je kasnije sanirana. Nekretnina je prije toga bila u fokusu javnosti i zbog navodnog betoniranja plaže ispred imanja, no Modrić je tada demantirao bilo kakvu povezanost, naglasivši da je riječ o javnoj površini, a ne privatnoj plaži.

U Zagrebu obitelj Modrić posjeduje vilu na Pantovčaku, površine 286 četvornih metara. Nekretninu je 2017. kupio od bivšeg nogometaša Zvonimira Bobana, koji se s obitelji tada selio u Zürich zbog obaveza savjetnika predsjednika FIFA-e Giannija Infantina. Prema zemljišnoknjižnim podacima, Modrić je vilu ubrzo nakon kupnje prepisao na suprugu Vanju. Prije te kupnje obitelj je stanovala u stanovima na Ravnicama i u Babonićevoj ulici.

Osim vile na Pantovčaku, Modrić je u Zagrebu kupio i penthouse u Tkalčićevoj ulici, u novoizgrađenoj zgradi u samom centru grada. Stan ima 220 četvornih metara te lođu od 29 četvornih metara, a mediji su njegovu vrijednost procjenjivali na oko 1,4 milijuna eura.

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